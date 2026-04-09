Страховий стаж можна буде підтверджувати без паперів: Рада прийняла закон

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13705-д, який спрощує процес підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. Тепер стаж можна буде підтверджувати за допомогою даних із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт зобов’язує Пенсійний фонд інформувати особу у разі відсутності в публічних електронних реєстрах необхідних відомостей для призначення або перерахунку пенсії, а також роз’яснювати порядок підтвердження страхового стажу, зокрема в судовому порядку.

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Крім того, передбачається зараховувати до страхового стажу періоди роботи, за які не були сплачені страхові внески, якщо у страхувальника є заборгованість зі сплати внесків і ним подано відповідну звітність за ці періоди.

Також закон встановлює, що за відсутності трудової книжки або записів у ній стаж роботи визначається на підставі:

наявних документів, які містять відомості про періоди роботи;

показань не менше двох свідків, які знали заявника по спільній роботі (у випадках і порядку, визначених Кабміном);

рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.

Очікується, що новий закон удосконалить і спростить механізм зарахування стажу у випадках відсутності необхідних документів через знищення підприємств, втрату архівів, тимчасову окупацію території України тощо, та забезпечить реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення.

Як повідомлялося, у травні минулого року Кабінет Міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи людини в іншій державі до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком.

Відповідно до документа, цей порядок встановлює механізм підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі для визначення права на пенсію за віком. Такі періоди зараховуються до страхового стажу за умови, що вони враховуються як страховий стаж згідно із законодавством відповідної держави, якщо в Україні не вистачає необхідного стажу.