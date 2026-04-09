Гривня знову знижується: Нацбанк встановив курс долара на п’ятницю

Курс гривні знижується щодо американського долара та євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 10 квітня, на рівні 43,4653 грн/$, порівняно із 43,3792 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 березня він встановив новий історичний мінімум на рівні 44,1636 грн/$, вперше опустившись нижче психологічної позначки 44 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 4 копійки – до 50,7979 грн за євро. 19 лютого він оновив історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.