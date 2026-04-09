Зростання цін у березні прискорилося: Найбільше подорожчали яйця та пальне (оновлено)

В Україні зростання споживчих цін у березні прискорилося до 1,7% з 1% у лютому та з 0,7% – у січні поточного року.

У річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року прискорилася до 7,9%, порівняно із 7,6% за підсумкам лютого та з 7,4% за підсумками січня, повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція у березні цього року прискорилася до 1,5% з 0,7% у лютому та з 0,4% у січні, а у річному вимірі – до 7,1%.

На що зросли ціни

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у березні зросли на 1,3%. Найбільше (на 7,7%) подорожчали яйця. На 4,8-0,8% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, хліб, рибу та продукти з риби, яловичину, овочі, безалкогольні напої, сало.

Водночас на 0,1-1% знизилися ціни на цукор, макаронні вироби, рис, свинину, м'ясо птиці, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 12%, зокрема, одяг – на 12%, взуття – на 11,8%.

Ціни на транспорт зросли на 6,4% головним чином через подорожчання палива та мастил на 13,2% і проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 8,2% і 6% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5% в основному через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.

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Інфляція в попередні місяці

Як повідомлялося, інфляція в Україні в лютому 2026 року становила 1%, це максимальний місячний показник із травня минулого року.

За даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

У березні заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що конфлікт на Близькому Сході вже безпосередньо впливає на макроекономічні показники в Україні, а подорожчання пального може прискорити темпи інфляції.