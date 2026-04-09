ЄБРР покриє 50% ризику за новими кредитами "Укрсиббанку" на 104 мільйони євро. Як розподілять кошти?

Європейський банк реконструкції та розвитку планує запровадити з українським "Укрсиббанком" інструмент розподілу ризиків без фондування на суму в еквіваленті 104 млн євро для покриття 50% ризику за новими кредитами.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

Зокрема, проєкт включає три субліміти:

80 млн євро в межах продукту "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG),

4 млн євро за програмою підтримки енергетичної безпеки (ESSF),

20 млн євро за кредитною лінією EU4Business-EBRD зі стимулами.

На що спрямують кошти

В рамках продукту "Гарантії стійкості та засобів до існування" субкредити фінансуватимуть широкі потреби в оборотному капіталі та інвестиціях українських приватних підприємств у ключових секторах економіки.

У рамках механізму підтримки енергетичної безпеки субкредити підтримуватимуть ключові сектори, життєво важливі для енергетичної безпеки країни, надаючи пріоритет домовласникам та їх об'єднанням, які інвестують у проєкти відновлюваної енергетики та енергоефективності в житлових будинках в Україні.

У рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD зі стимулами будуть підтримуватися інвестиційні проєкти місцевих малих та середніх підприємств. ЄБРР дозволяє фінансувати довгострокові капітальні інвестиції малого та середнього бізнесу для модернізації їхніх технологій та обладнання до стандартів Європейського Союзу. Це також включає інвестиції в стійкі та зелені технології (щонайменше 70% від субліміту). Відповідні субпозичальники отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення своїх інвестиційних проєктів.

Проєкт перебуває на стадії попереднього опрацювання, схвалення очікується 14 травня 2026 року.

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Допомога ЄБРР

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали Меморандум про взаєморозуміння задля підтримки конкурентоспроможності харчової промисловості та аграрного сектору країни.

У лютому стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить кредит на 90 млн євро для "Укренерго", а також готує додаткове фінансування для закупівлі газу для України.

Перед тим ЄБРР схвалив програму технічного співробітництва New Horizons, яка спрямована на стимулювання інноваційних інвестицій у агропродовольчу систему України.

Також група "Нафтогаз" уклала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 85 млн євро для закупівлі газу.

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2025 році виділив рекордні 2,9 млрд євро фінансування в Україні порівняно з 2,4 млрд євро у 2024 році.