На місце магазинів власника Zara в Дніпрі заходять нові бренди. Хто вже відкрився?

Іспанська компанія Inditex (власник брендів Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius та інші) 3 січня 2026 року остаточно розірвала договори оренди з ТРК "МОСТ-сіті" та "Караван" у Дніпрі через безпекові ризики.

Як повідомили в Асоціації ритейлерів України, таким чином це відкриває звільнені площі для інших брендів.

Відповідно на місце Inditex в ТРК "МОСТ-сіті" вже зайшли, та готуються до відкриття нові бренди.

Хто відкрив магазини

"Є вже й відкриті магазини, зокрема, український бренд Arber, бутик Calvin Klein, MD-Fashion. Роблять ремонти та готуються до відкриття LC Waikiki, бренди польської компанії LРР – Cropp, House. Площа, яку займали бренди Inditex складала 3,65 тис. кв. м. Лишилася не зайнятою тільки локація магазину Massimo Dutti – 500 кв. м, за якою йдуть фінальні перемовини", – розповіли в Асоціації.

Там зазначили, що в ТРК "МОСТ-сіті" нині показники товарообігу з 1 кв. м площі наблизилась до показників 2021 року, те саме – по відвідуваності, заповнюваності тощо.

На показники торгівлі, що були до початку повномасштабнї війни, торгівельний центр вийшов ще наприкінці 2023 року.

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Робота Inditex в Україні

Як повідомлялося, Inditex закрила свої магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину.

Inditex почала відновлювати роботу магазинів в Україні лише в квітні 2024 року.

У березні 2023 року Inditex вирішила остаточно закрити 269 магазинів у Росії, а решта 245 магазинів увійшла до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.

Ритейл в Україні

На початку квітня стало відомо, що польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco розглядає вихід на ринок України. Однак у Pepco заявили, що компанія ще не ухвалила рішення щодо виходу на український ринок.

Раніше повідомлялося, що турецький бренд Koton закриває магазини в Україні після восьми років роботи на ринку.

До того стало відомо, що мережа спортивних магазинів Reebok припиняє роботу в Україні, а останні два магазини в Києві – у ТРЦ Retroville та SkyMall – закриються навесні 2026 року.