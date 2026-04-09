"Укрфінжитло" сплатить до бюджету 30% чистого прибутку за минулий рік

Кабінет Міністрів України визначив розмір дивідендів, що має сплатити приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") за підсумком 2025 року.

Про це свідчить відповідне розпорядження від 8 квітня 2026 року №315-р.

"[...] Визначити, що розмір виплати приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" дивідендів до державного бюджету становить 30% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік", – сказано в документі.

Як повідомлялося, в грудні минулого року на виконання рішення Кабінету Міністрів від 12 грудня 2024 року ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") отримало 30 млрд грн додаткового капіталу у формі облігацій внутрішньої державної позики.

Бюджет України

Також повідомлялося, що за підсумками січня-березня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальний фонд державного бюджету України в березні 2026 року отримав 267,7 млрд грн.

Станом на 30 березня 2026 року з резервного фонду державного бюджету України було спрямовано понад 47,5 млрд грн на фінансування невідкладних потреб держави. При цьому обсяг видатків резервного фонду цього року становить 54,5 млрд грн. Таким чином сума, спрямована станом на 30 березня, становить 87,2%.

Окрім того, до державного бюджету України в березні цього року було перераховано 79 млрд грн митних платежів, що на 21,4 млрд грн, або 37,1%, більше показника березня 2025 року.