В Україні зростають реєстрації автобусів: популярні марки березня

Упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 247 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це на 21% більше, ніж у березні 2025 року.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 52%, тоді як торік ‒ 34%, повідомляє "Укравтопром".

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Найчастіше у березні вперше реєстрували нові автобуси таких марок:

Isuzu ‒ 29 од.; Ford ‒ 23 од.; Citroën ‒ 15 од.

серед вживаних:

Mercedes-Benz ‒ 57 од.; Volkswagen ‒ 10 од.; Van Hool ‒ 9 од.

Всього від початку року автобусний парк України зріс на 647 одиниць (+6% до відповідного періоду 2025 року). Із них: нових ‒ 319 од. (+10%), вживаних ‒ 328 од. (+2,5%).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив новий євроінтеграційний технічний регламент щодо конструкції колісних транспортних засобів ‒ фактично вимоги до виробництва автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та напівпричепів.

При цьому йдеться саме про виготовлення таких транспортних засобів, а не про ті, що вже перебувають у користуванні. Технічний регламент встановлює стандарти, за якими має здійснюватися виробництво транспорту та його комплектувальних.