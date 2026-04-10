Ціни на газ у Європі знизилися після оголошення перемир’я на Близькому Сході

Торговельна активність у Європі в тиждень після Великодня залишалася низькою, оскільки більшість компаній уклали угоди ще до свят. У квітні попит у сегменті газу в європейських країнах фактично зник, а планові ремонти на кількох нафтохімічних підприємствах у квітні-травні додатково скоротили обсяги закупівель.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr.

На початку квітня на ринку газу Північно-Західної Європи зберігалася цінова нестабільність. Після оголошення двотижневого перемир’я на Близькому Сході котирування в регіоні ARA знизилися. Станом на 8 квітня великі партії пропану подешевшали на $87/тонну ‒ до $773 CIF ARA, тоді як бутан знизився на $140/тонну ‒ до $876 CIF ARA..

Зниження котирувань 8 квітня вплинуло на прайс-листи постачальників. Зокрема, ORLEN Lietuva на 13-19 квітня встановила ціну для українських контрагентів на рівні $900/тонну FCA, що на $80 нижче за попередній тиждень.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Литовські трейдери також знизили ціни на $80/тонну ‒ до $920-935 FCA або $1019-1047 на польсько-українському кордоні.

На польських терміналах оптові ціни суміші зменшилися на $50-85/тонну ‒ до $1050-1125. З урахуванням доставки до польсько-українського кордону вартість знизилася на $16-56/тонну ‒ до $1150-1176 DAP. За словами трейдерів, торгівля на внутрішньому ринку була стриманою.

"Клієнти утримуються від покупок, оскільки після свят попит знизився. Додатково вплинуло падіння котирувань", ‒ зазначив представник польської компанії.

Вартість залізничних партій за тиждень зменшилася на $10-20/тонну ‒ до $1125-1140 DAP Ізов/Ягодин. Попит на пропан у Польщі на початку квітня також ослаб через потепління та великодні вихідні.

Як повідомлялося, Євросоюз планує надати виробникам газу більше гнучкості щодо правил імпорту метану, щоб запобігти можливому дефіциту газу. Брюссель найближчим часом представить "гнучкі підходи" до чинних жорстких вимог для імпортерів викопного палива в ЄС, які спрямовані на стримування високих цін на енергоносії.

Згідно з новими підходами, імпортерам достатньо буде довести, що лише певна частка їхнього виробництва відповідає нормам європейського законодавства, замість повного відстеження всіх етапів виробничого ланцюга.