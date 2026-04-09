Євросоюз хоче змінити правила імпорту газу, щоб уникнути дефіциту

Європейський Союз надасть виробникам газу більшу свободу дій стосовно правил імпорту метану, щоб уникнути дефіциту газу.

Як заявила генеральна директорка з питань енергетики в Європейській Комісії Дітте Юул Йоргенсен, Брюссель незабаром запропонує "гнучкі підходи" до суворих вимог, що висуваються до імпортерів викопного палива в ЄС, щоб боротися з високими цінами на енергоносії, передає ЕП із посиланням на Financial Times.

Правила зараз

На сьогодні європейське законодавство вимагає від внутрішніх виробників звітувати про викиди метану, пов'язані зі спалюванням палива та його випуском у атмосферу.

Однак із січня 2027 року його сфера застосування буде поширена на імпортовані викопні палива.

Запропоновані зміни

Зміни, які пропонує Йоргенсен, передбачають, що імпортери до Євросоюзу повинні будуть лише продемонструвати, що достатня частка їхнього виробництва відповідає вимогам європейського законодавства, замість повного відстеження усіх етапів виробництва.

Окрім того, буде пом'якшено накладання штрафів за невиконання вимог, які в окремих випадках можуть сягати до 20% річного обороту.

Регламент ЄС щодо метану ухвалили ще в 2024 році. Сам метан є основним компонентом природного газу й за 20-річним періодом у 80 разів ефективніший за вуглекислий газ в утриманні вуглецю в атмосфері.

При цьому жодна країна поза межами ЄС не була офіційно визнана такою, що відповідає стандартам Євросоюзу, і лише 7% світового видобутку нафти й газу відповідали вимогам щодо звітності.

Частина країн-членів ЄС раніше критикувала ці обмеження як занадто суворі та такі, що можуть призвести до дефіциту газу в Європі.

Зокрема, Німеччина наполягала на більшій гнучкості, Чехія, Румунія та Словенія підтримали її позицію, а Угорщина закликала до призупинення та повного перегляду цих пропозицій.

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Експорт біометану

Як повідомлялося, в березні в Україні ввели в експлуатацію новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії" (Хмельницька область).

У лютому цього року Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України офіційно запустило Реєстр біометану – державну цифрову систему обліку, верифікації та підтвердження походження відновлюваного газу.

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Євросоюзу, а загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн кубометрів.

У лютому 2025 року Енергетична митниця Державної митної служби вперше оформила митну декларацію на експорт біометану.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану". Закон врегульовує митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами). Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 березня.