Борги теплокомуненерго за газ зросли за зиму ще на 20 мільярдів, ‒ Свириденко
Упродовж цієї зими підприємства теплокомуненерго збільшили борги за спожитий газ на 20 млрд грн.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді України, повідомляє "Укрінформ".
"Загалом, заборгованість теплокомуненерго зростає. За цю зиму борги зросли на 20 млрд грн. Це питання, що потребуватиме, зокрема, законодавчого врегулювання", ‒ зазначила Свириденко.
Своєю чергою міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що рівень розрахунків населення Харківської області за отримані послуги є високим і становить 98%.
Водночас комунальні підприємства Харкова мають значні борги: близько 8 млрд грн за електроенергію та 23 млрд грн за газ.
"Це найбільші суми у загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями", ‒ підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги у четвертому кварталі 2025 року зросла на 12,5% порівняно з попереднім кварталом і сягнула 113,4 млрд грн. У період жовтень-грудень 2025 року українці сплатили за комунальні послуги 64,1 млрд грн, що становить 83,1% від нарахованих 77,1 млрд грн.
Найкраща платіжна дисципліна зафіксована у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ‒ рівень оплат становив 105,1% від нарахувань. Натомість найнижчий показник спостерігався у сегменті постачання тепла та гарячої води ‒ 59,3%.
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