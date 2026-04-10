Зниження гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні майже не змінився щодо американського долара, але трохи знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 13 квітня, на рівні 43,4587 грн/$, порівняно із 43,4653 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 березня він встановив новий історичний мінімум на рівні 44,1636 грн/$, вперше опустившись нижче психологічної позначки 44 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 11 копійок – до 50,9075 грн за євро. 19 лютого він оновив історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.