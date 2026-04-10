Імпорт акумуляторів в Україну зріс від початку року майже в 4 рази

Від початку року імпорт генераторів в Україну впав на третину, водночас вартість ввезених акумуляторних установок зросла в 4 рази.

Зокрема, імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів у січні-березні 2026 року впав на 31%, порівняно з аналогічним періодом торік, – до $298,7 млн передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Державної митної служби.

Звідки завозили генератори

Найчастіше в першому кварталі електрогенератори та перетворювачі ввозили з таких країн:

із Румунії – 21% загального експорту цієї продукції, або $62,7 млн,

Китаю – 18,5%, $55,4 млн,

Чехії (16,8%, $50,3 млн).

Торік це були Чехія ($85,7 млн), США ($77,3 млн) та Австрія ($68,7млн).

Експорт електрогенераторів із України за цей період був несуттєвим – $0,44 млн.

Звідки завозили акумулятори

Водночас за перший квартал поточного року імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився в 3,8 раза – до $833,9 млн.

Їх за цей період завозили:

з Китаю – $736,8 млн, або 88,4%,

Чехії – $19,7 млн,

Тайваня – $11,9 млн.

Торік у січні-березні найбільшими постачальниками були Китай із часткою 79,2%, Болгарія (5,3%) та Тайвань (3,8%).

Експорт акумуляторів

При цьому Україна експортувала за три місяці акумулятори на $11,4 млн, переважно в Польщу ($3,3 млн), Францію ($2 млн), Німеччину ($1,7 млн).

Минулого року експорт складав $11 млн, із них 35,7% – у Польщу, 18,9% – до Франції та 13,9% – до Німеччини.

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Як повідомлялося, в липні 2024 року Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних зборів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів за 2025 рік збільшився у 2,3 раза порівняно з 2024 роком – до $1,69 млрд.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.