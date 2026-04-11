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Новини
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Бізнес хоче спростити працевлаштування іноземців через брак персоналу, – міністр економіки Соболев

Бізнес у Києві хоче спростити працевлаштування іноземців

Серед ключових проблем київського бізнесу – брак персоналу та умови для працевлаштування іноземців.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з київськими підприємцями.

За його словами, у зустрічі брали участь представники виробників харчової, хімічної, деревообробної галузей, легкої промисловості, машино- та приладобудування, фармації, виробництва будівельних матеріалів, промислового та кліматичного обладнання, пакування.

"Серед ключових проблем, які турбують підприємців – брак персоналу та пошук можливостей для відновлення, розвитку й енергонезалежності. Бізнес цікавить питання бронювання та критерії визначення критичності підприємств. Через дефіцит робочої сили компанії також ініціюють і спрощення процедур для працевлаштування іноземців та перенавчання фахівців на нові професії", – написав Соболев.

За словами міністра економіки, під час зустрічі бізнесу представили перелік урядових програм.

"Розібрали і низку важливих галузевих питань: брак сировини, зокрема в деревообробній галузі, цифровізацію експортних ліцензій, розширення локалізації в публічних закупівлях", – додав Соболев.

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Як писав БізнесЦензор, бізнес вже завозить в Україну працівників з країн Азії.

Детальніше читайте у матеріалі: Молодь тікає з України, на заміну їдуть бангладешці та пакистанці. На ринку праці – глибока криза  

Автор: 

бізнес (1810) робота (1117) Мінекономрозвитку (2108) Соболев Олексій (55)
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Топ коментарі
+16
Українців в окопи,іноземцям-робота?Так у нас рівноправя,нехай жінки ідуть на чоловічі роботи.Чи це вища каста?Ви спочатку ТЦК,425 і 225 бригадами порозганяли всіх бажаючих мобілізуватись і вони сидять по домах,тепер у вас бракує і солдатів і працівників.А цей жидок либиться з фото на всі 32 зуби.
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11.04.2026 11:29 Відповісти
+15
Не лише під сонцем але й в ліжку з жінкою. Скотиняки! Женіть іноземців на фронт і хай кров'ю платять за українське громадянство. До яких пір пересічного українця тримати за кріпака і дурня? Народ порозумнішає, це видно по кількості не бажаючих віддавати душу й тіло за щасливе життя іноземного штрейкбрехера.
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11.04.2026 12:09 Відповісти
+14
"Такій "бізнес" на крові українців (незалежно від мови на якій вони спілкуються чи на кухні, чи у ліжку) має їти НА ***.
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11.04.2026 11:10 Відповісти

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