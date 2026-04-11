Бізнес хоче спростити працевлаштування іноземців через брак персоналу, – міністр економіки Соболев

Серед ключових проблем київського бізнесу – брак персоналу та умови для працевлаштування іноземців.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з київськими підприємцями.

За його словами, у зустрічі брали участь представники виробників харчової, хімічної, деревообробної галузей, легкої промисловості, машино- та приладобудування, фармації, виробництва будівельних матеріалів, промислового та кліматичного обладнання, пакування.

"Серед ключових проблем, які турбують підприємців – брак персоналу та пошук можливостей для відновлення, розвитку й енергонезалежності. Бізнес цікавить питання бронювання та критерії визначення критичності підприємств. Через дефіцит робочої сили компанії також ініціюють і спрощення процедур для працевлаштування іноземців та перенавчання фахівців на нові професії", – написав Соболев.

За словами міністра економіки, під час зустрічі бізнесу представили перелік урядових програм.

"Розібрали і низку важливих галузевих питань: брак сировини, зокрема в деревообробній галузі, цифровізацію експортних ліцензій, розширення локалізації в публічних закупівлях", – додав Соболев.

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