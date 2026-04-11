Інтервенції зменшуються: НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на понад $120 мільйонів

Національний банк протягом тижня з 6 по 10 квітня не здійснював купівлю валюти на міжбанківському ринку, натомість продав $765,87 млн. Це на $122,58 млн менше, ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу становив $888,45 млн.

Про це повідомляє "Мінфін" з посиланням на дані НБУ.

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Динаміка інтервенцій

Від початку 2026 року регулятор ще жодного разу не виходив на ринок як покупець. Така відсутність попиту з боку Нацбанку підкреслює структурний дефіцит валюти, який наразі компенсується виключно міжнародними резервами.

У 2026 році НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $12 603,60 млн.

Нагадаємо, у межах стимулюючої валютної лібералізації юридичні особи провели операції на суму понад $600 млн, з яких більш як $580 млн припадає на використання "позикового" ліміту.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52 млрд. У березні їх обсяг зменшився на 5% ‒ на $2,76 млрд. Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3,05 млрд.

Із цієї суми $123,3 млн було використано на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, а ще $260 млн Україна перерахувала до Міжнародного валютного фонду.