Бензин, дизель, газ чи електро: аналітики порівняли вартість пробігу авто сьогодні в Україні

Різке підвищення цін на нафтопродукти на початку 2026 року суттєво змінило структуру витрат власників автомобілів. Інститут досліджень авторинку (ІДА) провів техніко-економічний аналіз вартості 100 км пробігу для різних типів силових установок на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII.

"Вибір цієї моделі обумовлений наявністю заводських модифікацій з бензиновими, дизельними, та електричними силовими установками, а також популярністю на нашому ринку версій з газобалонним обладнанням, що дозволяє мінімізувати вплив конструктивних відмінностей кузова на результати дослідження", ‒ пояснили аналітики.

Методологія розрахунку

Для оцінки використано реальні показники витрати пального у змішаному циклі, а не паспортні дані виробника.

Електромобіль (e-Golf) ‒ 17,5 кВт·год/100 км

Бензин (1.4 TSI) ‒ 7,0 л/100 км

Дизель (1.6 TDI) ‒ 5,5 л/100 км

LPG (1.6 MPI) ‒ 10,5 л газу + 0,4 л бензину/100 км

Середні ціни енергоносіїв (Україна, квітень 2026)

Бензин А-95 ‒ 73 грн/л

Дизель ‒ 90 грн/л

Газ ‒ 49 грн/л

Електроенергія: ніч ‒ 2,16 грн/кВт·год, день ‒ 4,32 грн/кВт·год

Публічні зарядки: AC ‒ 21 грн/кВт·год, DC ‒ 26 грн/кВт·год

Газ втрачає переваги

За поточних умов експлуатація авто на газі вже не є найдешевшим варіантом. Вартість пробігу на LPG перевищує бензинові та дизельні показники, хоча різниця залишається помірною. Ефективність ГБО у 2026 році значною мірою залежить від пробігу, умов експлуатації та доступу до дешевшого пального.

Дизель: фактичний паритет

Висока ціна дизелю майже нівелювала його перевагу у витраті пального. Різниця у вартості 100 км між дизельним і бензиновим Golf становить близько 16 грн. З урахуванням дорожчого обслуговування дизельних систем їхня доцільність у приватному використанні стає менш очевидною.

Електромобілі: залежність від способу зарядки

Електромобілі залишаються найдешевшими в експлуатації лише за умови заряджання від побутової мережі, де економія у порівнянні з ДВЗ може сягати 12-14 разів.

При використанні виключно публічних DC-станцій вартість пробігу e-Golf наближається до рівня бензинових і дизельних авто, суттєво зменшуючи економічну перевагу електротранспорту.

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Обмеження дослідження

У розрахунку враховано лише прямі витрати на енергоносії без урахування амортизації, ремонту, страхування, податків та зносу.

"У поточних цінових реаліях ринку України економіка володіння автомобілем дедалі більше залежить не від типу силової установки, а від сценарію використання. Саме доступ до дешевої енергії, а не технологія як така, визначає операційну ефективність транспорту у 2026 році", ‒ підсумували в ІДА.

Як повідомлялося, станом на сьогодні ціни на пальне на автозаправних станціях є економічно виправданими, а вартість дизельного пального потенційно могла б перевищувати 100 грн за літр.

Про це під час години запитань до уряду заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що державна "Укрнафта" за дорученням уряду працює з мінімальною рентабельністю, фактично виконуючи роль цінового орієнтира для інших учасників ринку.