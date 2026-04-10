"Ціна на АЗС могла б перетнути позначку в 100 грн": Свириденко розповіла про здобутки в боротьбі з подорожчанням пального

На сьогоднішній день вартість пального на АЗС є економічно обґрунтованою, а ціна на дизельне пальне могла б перевищити 100 грн за літр.

Про це під час години запитань до уряду заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

"Щодо паливного ринку. Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелах АЗС ‒ це відображення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході ми можемо очікувати цінової стабілізації в Україні", ‒ зазначила очільниця уряду.

Говорячи про нинішні ціни на пальне на АЗС, Свириденко підкреслила, що, виходячи з формули розрахунку вартості пального, дизель уже мав би коштувати понад 100 грн за літр.

"Якщо порахувати по формулі ціну на АЗС, то станом на сьогодні вона могла б уже перетнути позначку в 100. Цього не відбулося", ‒ наголосила очільниця Кабміну.

Вона додала, що державна "Укрнафта" за дорученням уряду працює з мінімальною рентабельністю, і таким чином є певним регулятором і орієнтиром для інших операторів на ринку. Водночас перед усіма операторами ринку було завдання у першу чергу не допустити дефіциту пального.

Свириденко також дала зрозуміти, що Україна не може собі дозволити тимчасово обмежити чи скасувати акциз та ПДВ на пальне задля зниження роздрібних цін на нього, як це було зроблено в деяких країнах світу.

"Деякі країни обмежили акциз або прибрали акциз і ПДВ. Питання в тому, що в ситуації, коли ми стикаємося з великим дефіцитом, ми про це багато дуже говорили з народними депутатами цього тижня, у нас $52 мільярди дефіцит бюджету цього року", ‒ пояснила очільниця уряду.

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Нагадаємо, найбільша мережа АЗК України "Укрнафта" цього року вдвічі збільшила обсяги закупівлі пального порівняно з минулим роком, щоб гарантувати аграріям стабільність під час посівної.

8 квітня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що фіксується падіння котирувань на ключових світових біржах, яке безпосередньо вплине на вартість пального в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала на цю тенденцію та почала знижувати ціни.