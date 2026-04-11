Україна, Туреччина та Сирія обговорюють нові транспортні маршрути в обхід Ормузької протоки, – речник МЗС

Ситуація навколо Ормузької протоки та можливого її блокування матиме довгостроковий вплив на глобальну торгівлю та енергетику, зокрема підштовхне країни до пошуку альтернативних маршрутів постачання нафти й товарів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у випуску "LIGA.Редакція".

За його словами, наявні ризики вже змушують держави Близького Сходу та Перської затоки переглядати логістичні підходи та формувати нові ланцюги постачання. У цьому процесі Україна також долучається до обговорення майбутніх маршрутів разом із Сирією та Туреччиною.

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Тихий наголосив, що важливу роль у новій логістичній конфігурації регіону відіграє Сирія, яка географічно з’єднує Туреччину з країнами Близького Сходу та може стати ключовою ланкою майбутньої транспортної архітектури.

За його словами, під час візиту президента Володимир Зеленський до Сирії відбулися переговори за участі міністра закордонних справ Андрій Сибіга, глави МЗС Туреччини Хакан Фідан та сирійської сторони. У результаті було започатковано тристоронній формат співпраці, у межах якого обговорюються логістичні маршрути.

Речник МЗС підкреслив, що перебудова логістичних ланцюгів у регіоні є довготривалим процесом, який може тривати десятиліттями та потребуватиме значних інвестицій. Водночас Україна вже бере участь у цих процесах на ранньому етапі та розраховує на економічні вигоди в майбутньому.

"Візит президента в Сирію – це далеко не просто якийсь символічний жест. Там йшлося конкретно і про ці ланцюги постачання. Це все дуже серйозно. Це на десятки років і десятки мільярдів доларів майбутнє перебудови логістичних ланцюгів в цьому регіоні. І Україна в цьому буде брати безпосередню участь, можна сказати, стоїть біля витоків", – пояснив Тихий.

Як повідомлялося, 5 квітня у Дамаску, окрім зустрічі президента Володимир Зеленський із сирійським лідером Ахмед аш-Шараа, також відбулися переговори між українською та сирійською делегаціями. Крім того, пройшла тристороння зустріч за участі представників України, Сирії та Туреччини.