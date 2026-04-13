В Україні різко зріс попит на електромобілі: популярні моделі березня

У минулому місяці український автопарк поповнив 2021 електромобіль. Відносно березня минулого року попит на електромобілі впав на 63 %, а порівняно з лютим 2026 року зріс на 88 %.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 од. (нових ‒ 227 од., уживаних ‒ 1683 од.).

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Серед 111 комерційних електромобілів новими були лише 15 авто.

До топ-5 нових електромобілів місяця увійшли:

Byd Leopard 3 ‒ 34 од.; Zeekr 001 ‒ 30 од.; Byd Sea Lion 06 ‒ 30 од.; Volkswagen Id.unyx ‒ 21 од.; Volkswagen Id.4 ‒ 19 од.

Топ-5 вживаних електромобілів виглядає так:

Nissan Leaf ‒ 226 од.; Tesla Model Y ‒ 212 одиниць; Tesla Model 3 ‒ 210 од.; Renault Zoe ‒ 101 од.; Kia Niro ‒ 100 од.

Нагадаємо, у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 64 % ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 58 %. Найпопулярнішими серед нових авто були бензинові моделі, яким належить 42 % продажів проти близько 37 % у березні 2025 року.

Частка гібридних авто зросла з 28 % до майже 32 %. Дизельні авто зайняли 22 % ринку проти 21 % торік. Частка електромобілів скоротилася з 14 % до 4 %. На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припало менше 1 % продажів нових авто.

Як повідомлялося, в Україні розглядають запровадження окремого податку для власників електромобілів. Таку ініціативу пов’язують зі швидким зростанням кількості електротранспорту та необхідністю наповнення Дорожнього фонду.