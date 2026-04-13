В Україні різко зріс попит на електромобілі: популярні моделі березня
У минулому місяці український автопарк поповнив 2021 електромобіль. Відносно березня минулого року попит на електромобілі впав на 63 %, а порівняно з лютим 2026 року зріс на 88 %.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 од. (нових ‒ 227 од., уживаних ‒ 1683 од.).
Серед 111 комерційних електромобілів новими були лише 15 авто.
До топ-5 нових електромобілів місяця увійшли:
- Byd Leopard 3 ‒ 34 од.;
- Zeekr 001 ‒ 30 од.;
- Byd Sea Lion 06 ‒ 30 од.;
- Volkswagen Id.unyx ‒ 21 од.;
- Volkswagen Id.4 ‒ 19 од.
Топ-5 вживаних електромобілів виглядає так:
- Nissan Leaf ‒ 226 од.;
- Tesla Model Y ‒ 212 одиниць;
- Tesla Model 3 ‒ 210 од.;
- Renault Zoe ‒ 101 од.;
- Kia Niro ‒ 100 од.
Нагадаємо, у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 64 % ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 58 %. Найпопулярнішими серед нових авто були бензинові моделі, яким належить 42 % продажів проти близько 37 % у березні 2025 року.
Частка гібридних авто зросла з 28 % до майже 32 %. Дизельні авто зайняли 22 % ринку проти 21 % торік. Частка електромобілів скоротилася з 14 % до 4 %. На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припало менше 1 % продажів нових авто.
Як повідомлялося, в Україні розглядають запровадження окремого податку для власників електромобілів. Таку ініціативу пов’язують зі швидким зростанням кількості електротранспорту та необхідністю наповнення Дорожнього фонду.
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