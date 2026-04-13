Українська ІТ-індустрія втрачає темпи: дохід лідерів знизився у 2026 році. ІНФОГРАФІКА

Десятка найбільших ІТ-компаній Індексу Опендатаботу 2026 року отримала сумарний дохід у 54,67 млрд грн. Це на 3 % менше, ніж роком раніше.

При цьому "вхідний квиток" до топ-10 майже не змінився: якщо у 2025 році він становив 2,6 млрд грн, то у 2026-му ‒ 2,69 млрд грн, повідомляє "Опендатабот".

Хто лідери?

Трійка лідерів залишилася незмінною. Перше місце традиційно посідає "Глобаллоджик Україна" (GlobalLogic). Торік компанія втратила 7 % доходу, однак змогла збільшити прибуток на 15 % ‒ до 748 млн грн.

Друге та третє місця поділили між собою компанії групи Epam. "Епам Системз" знизила дохід на 10 % ‒ до 10,22 млрд грн, тоді як "Епам діджитал", навпаки, зросла до 9,24 млрд грн. Разом вони сформували 19,46 млрд грн доходу ‒ це 36 % від загального обсягу десятки. Водночас сумарний прибуток двох компаній скоротився до 1,78 млрд грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Четверту позицію вже третій рік поспіль утримує "Люксофт Солюшнс" (Luxoft). Дохід компанії зменшився на 11 % та склав 4,85 млрд грн, а прибуток скоротився на 16 % ‒ до 220 млн грн.

Новачком рейтингу стала компанія "Кілобайт1024", яка одразу увірвалася на п’яте місце. Її дохід зріс удвічі ‒ до 4,41 млрд грн, а прибуток сягнув рекордних для десятки 2,49 млрд грн. Фактично компанія замінила у рейтингу "Фінтех бенд" ‒ бізнес тих самих власників Олега Гороховського та Михайла Рогальського, який за рік втратив понад половину доходу.

Помітне оновлення відбулося й у групі SoftServe. У рейтинг одразу увійшли дві нові компанії ‒ "Софтсерв діджітал" (SoftServe Digital) та "Софтсерв матрікс" (SoftServe Matrix). Перша зайняла шосте місце, збільшивши дохід у 1,7 раза ‒ до 3,75 млрд грн, та отримавши у 100 разів більший прибуток ‒ 214 млн грн.

Створена у 2024 році "Софтсерв матрікс" отримала 2,85 млрд грн доходу та збільшила прибуток у 2,8 раза ‒ до 143 млн грн. Натомість інша компанія групи ‒ "Софтсерв Технології" ‒ залишила рейтинг. Загалом дві компанії SoftServe сформували 12 % сукупного доходу Індексу.

Сьому позицію посіла "Тієтоеврі кріейт Україна" (Tietoevry Create), яка раніше була відома під назвою "Інфопульс Україна". Дохід компанії зменшився на 2 % ‒ до 3,01 млрд грн. Проте прибуток зріс на 17 % ‒ до 389 млн грн.

"Інститут інформаційних технологій "Інтелліас" (Intellias) опустився з п’ятого на дев’яте місце, оскільки втратив майже третину доходу та отримав 2,77 млрд грн. Прибуток компанії також скоротився більш ніж удвічі ‒ до 136 млн грн.

Десяту позицію обійняв ще один новачок рейтингу ‒ "Капджемінай Україна" (Capgemini), заснований у березні 2024 року. За рік роботи компанія показала найбільший приріст доходу серед лідерів: у 2,5 раза ‒ до 2,69 млрд грн. Прибуток зріс на 5 % ‒ до 282,5 млн грн.

Окрім уже згаданих "Софтсерв Технології" та "Фінтех бенд", Індекс залишили ще дві компанії ‒ "Хайлоад солюшнс" (Favbet) та "Сквод Україна" (SQUAD), які також втратили у доході.

Як повідомлялося, у березні цього року на платформі DOU було опубліковано 7 987 вакансій в ІТ-індустрії. Це на півтори тисячі більше, ніж у березні минулого року. Попередній вищий показник фіксувався у січні 2022 року.

Загалом у першому кварталі кількість вакансій сягнула 22,9 тис. ‒ на 23 % більше, ніж у першому кварталі 2025 року. На сьогодні п’ятірка найбільших категорій за кількістю вакансій виглядає так: маркетинг, аналітика, QA, HR та Sales.