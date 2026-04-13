Прогрес у детінізації економіки: виторг через касові апарати у березні зріс на майже чверть

У березні 2026 року через зареєстровані РРО/ПРРО пройшло 555 млрд грн виторгу. Це на 22,9 % більше, ніж у березні минулого року, коли показник становив 451,7 млрд грн. У грошовому виразі приріст склав 103,3 млрд грн, що свідчить про помітний прогрес у детінізації економіки.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Середньодобовий виторг зріс до 17,9 млрд грн порівняно з 14,6 млрд грн торік. Таким чином, щоденний приріст становив 3,3 млрд грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Позитивна динаміка спостерігається також у кількості розрахункових документів:

За місяць було сформовано 932,9 млн чеків ‒ на 9 % більше, ніж у березні 2025 року (+77,3 млн).

Середньодобова кількість чеків досягла 30,1 млн, що на 2,5 млн більше, ніж рік тому.

Зростання показників пов’язане як з поступовим переходом бізнесу на прозорі схеми роботи, так і з послідовною роботою податкової служби ‒ від посилення контролю за проведенням розрахунків до надання роз’яснень і консультацій підприємцям. У підсумку це сприяє збільшенню частки операцій, які проходять через фіскалізацію.

"Досягнуті показники – це не лише цифри, а свідчення зростання довіри, відповідальності та економічної зрілості платників податків", ‒ зазначили у ДПС.

Як повідомлялося, за результатами січня-березня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд гривень, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основну частину доходів забезпечив податок на доходи фізичних осіб ‒ майже 76 млрд грн, продемонструвавши зростання на 18,8%.

Надходження від єдиного податку склали 21,8 млрд грн, що на 10,4% більше, ніж торік. Майнові податки принесли 14,6 млрд грн із приростом у 13,4%, тоді як податок на прибуток підприємств забезпечив 11,8 млрд грн, збільшившись на 3,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.