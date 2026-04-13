"Кожна друга чашка в Україні є контрабандною": Гетманцев розповів про тінізацію ринку кави

Нелегальний сегмент ринку кави в Україні, за оцінками, становить близько 50% від загального споживання, через що державний бюджет щороку недоотримує майже $7 млрд податкових надходжень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на авторську програму "Розпаковка" голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.

"В Україні споживається 3,5 кг кави на одну особу. Якщо підрахувати загальний обсяг споживання по країні, то це приблизно від 85 до 105 тис. тонн кави щороку. Водночас, за офіційною статистикою, в Україну імпортується лише близько 49 тис. тонн, тобто приблизно половина від реального обсягу", – зазначив він в авторській програмі "Розпаковка".

За словами Гетманцева, решта продукції потрапляє на ринок через схеми заниження митної вартості або оформлення під виглядом гуманітарної допомоги для військових, яка згодом реалізується в торгових мережах.

Народний депутат заявив, що "кожна друга чашка кави в Україні є контрабандною, або підробленою, або такою, з якої не сплачено жодних податків". Він також стверджує, що значні обсяги необробленого зерна потрапляють до підпільних обсмажувальних цехів, де його фасують під виглядом відомих брендів.

"Найприбутковішим напрямом цієї злочинної діяльності є підробка відомих брендів. Цим займаються цілі організовані групи. Якщо хочете відрізнити контрафактну каву від оригінальної, достатньо порівняти ціни – різниця може сягати утричі", – наголосив голова парламентського комітету.

Окремо він звернув увагу на потенційні ризики для здоров’я споживачів. За його словами, недобросовісні учасники ринку скуповують у Європі найдешевшу або майже прострочену сировину, яку після обробки в Україні продають як продукцію преміальних брендів.

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Як приклад Гетманцев навів діяльність ТОВ "Українська кавова компанія LTD", яке, за його словами, не здійснювало імпорту протягом 10 років попри широкий асортимент продукції. Він оцінив втрати бюджету від її діяльності щонайменше у $12 млн на рік.

Аналогічні зауваження він висловив і щодо одеської компанії "Лідер Кава Україна", яка, за його словами, працює через мережу ФОПів другої групи та недоплатила державі близько $15 млн.

Гетманцев закликав БЕБ та інші правоохоронні органи не виправдовувати бездіяльність браком повноважень, наголосивши, що ознаки масових порушень на ринку є очевидними та легко перевіряються у відкритих джерелах.

Як повідомлялося, за матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у Київській області суд ухвалив обвинувальний вирок учасникам організованої групи, які налагодили підпільне виробництво та збут фальсифікованої кави.

Підроблену продукцію реалізовували під виглядом товарів відомих міжнародних брендів ORO, Lavazza та Dallmayr Ethiopia. Слідство встановило, що фігуранти без жодних ліцензій, договорів або дозволів на використання торговельних марок організували масштабне виготовлення контрафактної кави у складських приміщеннях на території Київської області.