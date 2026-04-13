Програма "5-7-9%": за тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 4,5 мільярда

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 1260 пільгових кредитів на загальну суму 4,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Більшість кредитів надали банки державного сектору економіки – 912 кредитів на 2,5 млрд грн.

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Від початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 10 025 кредитів на 44,5 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 6 238 кредитів на 17,9 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 109 713 кредитів на 414,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 78 505 кредити на 203,2 млрд грн), з яких станом на 13 квітня поточного року:

62,36 млрд грн – на інвестиційні цілі;

84,54 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

54,27 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

66,83 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

5,46 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,82 млрд грн – на антивоєнні цілі;

70,22 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Всього з моменту старту програми підписано 144 535 кредитних договорів на 504,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 98 981 договір на 229,8 млрд грн.

Нагадаємо, програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", у межах якої аграрії можуть залучити до 90 млн грн за напрямом "Кредит на посівну", продовжено до 31 березня 2027 року.

Водночас станом на початок березня держава заборгувала банкам близько 8 млрд грн за програмою пільгового кредитування бізнесу "5-7-9%".