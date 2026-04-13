Інфляція перевищила прогнози через стрімке зростання цін на пальне, – Нацбанк

Фактичне зростання споживчих цін перевищило прогноз Національного банку, передусім внаслідок зростання цін на пальне.

Про це йдеться у коментарі Нацбанку щодо рівня інфляції у березні, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, за даними Держстату, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, за місяць ціни зросли на 1,7%. Базова інфляція підвищилася до 7,1% р/р.

"Інфляція залишалася помірною, але перевищила траєкторію січневого прогнозу НБУ, передусім через посилення тиску на виробничі витрати бізнесу внаслідок подорожчання енергоресурсів. Ці та інші чинники враховуватимуться в оновленому макроекономічному прогнозі, який буде оприлюднено 30 квітня", – зауважили у Нацбанку.

Зокрема, інфляція пального у березні стрімко пришвидшилася – до 23,4% у річному вимірі, через суттєве подорожчання нафтопродуктів і газу внаслідок розгортання війни на Близькому Сході.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися до 8,6% у річному вимірі, хоча й були дещо вищими за прогноз внаслідок подорожчання проїзду у автотранспорті, що також пов'язано із цінами на пальне.

Водночас річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 8,4%. При чому зростання цін на сирі продукти у березні сповільнилося вперше з початку року.

Інфляція послуг пришвидшилася до 12,8%, зокрема через підвищення тарифів на мобільний зв'язок на тлі складної ситуації в енергетиці. Висока вартість електроенергії для бізнесу також спричинила подорожчання послуг ресторанів, кінотеатрів, сфери побутових послуг тощо. Водночас подорожчання пального збільшило витрати на транспортні послуги: таксі, вантажні перевезення, СТО та курси водіїв.

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Яку інфляцію прогнозує НБУ

У січні НБУ погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП України через наслідки російських ударів по енергетиці.

Зокрема, оновлений макроекономічний прогноз Нацбанку передбачає, що за результатами 2026 року інфляція сповільниться до 7,5%, у 2027 році – знизиться до 6% і досягне цільового рівня 5% у 2028 році.

Згідно із попереднім прогнозом, оприлюдненим в Інфляційному звіті за жовтень минулого року, Нацбанк очікував уповільнення інфляції до 9,2% у 2025 році, до 6,6% – у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.