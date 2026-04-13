Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара та євро на вівторок

Гривня трохи зміцнилася щодо американського долара та євро у перший день нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 14 квітня, на рівні 43,4372 грн/$, порівняно із 43,4587 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 березня він встановив новий історичний мінімум на рівні 44,1636 грн/$, вперше опустившись нижче психологічної позначки 44 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 16 копійок – до 50,7520 грн за євро. 19 лютого він оновив історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.