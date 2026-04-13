Мобільний оператор Vodafone отримав торік понад 4 мільярди гривень прибутку

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") за результатами роботи у 2025 році отримав 4,18 мільярда гривень чистого прибутку, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Виторг оператора за підсумками минулого року зріс на 14% – до 27,8 млрд грн, повідомляє пресслужба компанії.

Показник OIBDA у 2025 році зріс на 15% – до 14 млрд грн, маржа OIBDA збільшилася на 0,3 відсоткового пункта і складає 50,4%.

Кількість клієнтів протягом останніх 4 років лишається стабільною – 15,4 млрд, показник ARPU (дохід від одного абонента) минулого року зріс на 19% – до 144,8 грн.

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"Стабільне зростання доходів дозволило Vodafone збільшити на 41% інвестиції у розвиток та підтримку критичної інфраструктури в Україні. Компанія інвестувала у мережу 8,7 млрд грн", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, 50% інвестицій Vodafone спрямував у розвиток, відновлення мережі та забезпечення сталості зв’язку під час енергетичної кризи.

Також Vodafone значно розширив 4G покриття – компанія запустила в ефір 7,5 тисяч нових базових станцій 4G у 2025 році.

Ще близько мільярда гривень Vodafone спрямував на розбудову мережі домашнього інтернету, кількість користувачів цього сервісу минулого року зросла на 600 тис. – до 2 млн домогосподарств.

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Як повідомлялось, мобільний оператор "Vodafone Україна" за підсумками 2024 року отримав 3,5 мільярда гривень чистого прибутку, що на 30% менше порівняно з 2023 роком. Водночас виторг зріс на 13% – до 24,4 млрд грн.

"Vodafone Україна" – другий за величиною український мобільний оператор, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. В Україні послугами Vodafone користуються 15,8 млн клієнтів.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.