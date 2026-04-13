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"Укрзалізниця" почала будувати безбар’єрну платформу на Центральному вокзалі Києва. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" почала будувати безбар’єрну платформу на Центральному вокзалі Києва

"Укрзалізниця" почала будівництво безбар'єрної платформи на Центральному вокзалі Києва.

Як розповіли в компанії, Центральний вокзал Києва реконструювали ще в 2001 році, і тоді з 14 платформ лише дві – №1 і №14 – зробили високими – саме вони дозволяють заходити в поїзди без сходів. Інші ж понад 20 років залишались менш доступними.

"Попри війну і складну ситуацію, "Укрзалізниця" завдяки підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку розпочинає реконструкцію другого перону. Тут піднімуть платформу та встановлять ліфт і ескалатори. Після завершення робіт буде зручний доступ до 2 та 3 колій, а головне – можливість заходити у вагони без сходів", – зазначили в "Укрзалізниці".

Для чого це потрібно

Наразі висота висота платформи складає 200 мм, після реконструкції вона становитиме 1100 мм. Таким чином рівень платформи буде на одному рівні з дверима вагона.

Із переходу між Центральним і Південним вокзалами також можна буде легко спуститися на платформу – ліфтом або ескалатором.

"Це оновлення насамперед важливе для людей, які користуються кріслом колісним, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та всіх, хто подорожує з валізами", – наголосили в компанії.

Завершити будівництво планують на початку 2027 року. Надалі, за умови наявності фінансування, інші платформи також реконструюватимуть поетапно.

"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва
"Укрзалізниця" почала будувати безбар'єрну платформу на Центральному вокзалі Києва

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2025 році подвоїла площі під оренду на вокзалах та в три рази збільшила доходи від них.

Перед тим міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що залізничний вокзал у Львові вокзал до 2030 року має бути з'єднаний із євроколією.

Автор: 

вокзал (121) залізниця (983) Київ (4798) реконструкція (266) Укрзалізниця (4976) інклюзія (59) безбар’єрність (16)
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