"Укрзалізниця" почала будувати безбар’єрну платформу на Центральному вокзалі Києва. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" почала будівництво безбар'єрної платформи на Центральному вокзалі Києва.

Як розповіли в компанії, Центральний вокзал Києва реконструювали ще в 2001 році, і тоді з 14 платформ лише дві – №1 і №14 – зробили високими – саме вони дозволяють заходити в поїзди без сходів. Інші ж понад 20 років залишались менш доступними.

"Попри війну і складну ситуацію, "Укрзалізниця" завдяки підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку розпочинає реконструкцію другого перону. Тут піднімуть платформу та встановлять ліфт і ескалатори. Після завершення робіт буде зручний доступ до 2 та 3 колій, а головне – можливість заходити у вагони без сходів", – зазначили в "Укрзалізниці".

Для чого це потрібно

Наразі висота висота платформи складає 200 мм, після реконструкції вона становитиме 1100 мм. Таким чином рівень платформи буде на одному рівні з дверима вагона.

Із переходу між Центральним і Південним вокзалами також можна буде легко спуститися на платформу – ліфтом або ескалатором.

"Це оновлення насамперед важливе для людей, які користуються кріслом колісним, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та всіх, хто подорожує з валізами", – наголосили в компанії.

Завершити будівництво планують на початку 2027 року. Надалі, за умови наявності фінансування, інші платформи також реконструюватимуть поетапно.



















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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2025 році подвоїла площі під оренду на вокзалах та в три рази збільшила доходи від них.

Перед тим міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що залізничний вокзал у Львові вокзал до 2030 року має бути з'єднаний із євроколією.