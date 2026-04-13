В Україні існує близько 270 тисяч публічних послуг, – Мінцифри

В Україні в межах національного скринінгу було зафіксовано близько 270 тис. публічних послуг, а їх надання забезпечують майже 15 тис. суб'єктів на центральному та місцевому рівнях.

Про це розповіла директорка Директорату з електронного урядування та публічних послуг Міністерства цифрової трансформації Марина Бобраніцька в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Бобраніцької, такі результати було отримано під час першого етапу національного скринінгу публічних послуг, який Мінцифри розпочало в березні 2026 року з метою інвентаризації та оцінки фактичних потреб громадян і бізнесу.

"Ми розробили відповідний опитувальник, і протягом березня всі виявлені суб'єкти надали свої відповіді. Тож сьогодні маємо близько 270 тис. публічних послуг, які надаються майже 15 тис. суб'єктів", – зазначила Бобраніцька.

При цьому в реєстрі адміністративних послуг, власником якого є Мінцифри, їх налічувалося близько 2,6 тис. Така різниця свідчить про значно ширший масив сервісів, які надаються різними органами влади, комунальними установами та іншими суб'єктами, часто без єдиних підходів і стандартів.

Аналіз процесів

Бобраніцька зауважила, що збір даних є лише першим етапом, а в подальшому планується провести аналіз, щоб усунути дублювання, уніфікувати процеси та скасувати застарілі або неактуальні послуги.

"Наше завдання – проаналізувати ці процеси, уніфікувати їх, прибрати зайве та перевести максимум послуг у онлайн. Людям це спростить життя, зекономить час та й просто зменшить бюрократичну тяганину", – пояснила вона.

За її словами, поки зарано говорити про попередні результати скринінгу, однак уже зараз фіксуються випадки, коли однакові за змістом послуги в різних громадах мають різні назви або вимоги до документів, що ускладнює їх отримання.

Наразі Мінцифри завершило збір інформації та переходить до аналітики.

Відповідний звіт планують подати до Кабінету Міністрів до 1 травня цього року.

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Послуги Мінцифри

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України в партнерстві з ElevenLabs впроваджує голосовий штучний інтелект у свої сервіси.

До того повідомлялося, що в "Дії" невдовзі з'явиться голосовий пошук послуг. Концепція передбачає використання ШІ-агентів, які допомагатимуть користувачам отримувати послуги швидше. Так, замість пошуку сервісів і кількох кліків результат можна буде отримати за одним голосовим запитом.

На початку квітня Міністерство цифрової трансформації України винесло на обговорення проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року, розроблений спільно з міжнародними партнерами, державними установами, бізнесом та спільнотою фахівців зі штучного інтелекту.

На початку березня Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia.

У січні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості отримання послуг у сфері зайнятості населення. Тепер звернутися за окремими сервісами можна не лише до центрів зайнятості, а й через Центри надання адміністративних послуг або в електронній формі через портал "Дія".