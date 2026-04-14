Популярність мандрівок Україною зростає: надходження туристичного збору збільшилися майже на чверть

У першому кварталі 2026 року надходження туристичного збору сягнули 82,2 млн грн ‒ це на 23,6% (або на 15,7 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 66,5 млн грн.

Про це повідомляє Пресслужба Державної податкової служби.

Найбільше коштів від туристичного збору надійшло з регіонів, що традиційно користуються попитом серед туристів і бізнес-мандрівників:

Київ ‒ 17,9 млн грн

Львівська область ‒ 16,4 млн грн

Івано-Франківська область ‒ 12,3 млн грн

Закарпатська область ‒ 7,5 млн грн

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Розмір туристичного збору прив’язаний до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, а конкретну ставку визначають місцеві ради в таких межах:

для внутрішнього туризму ‒ до 0,5 % від мінімальної зарплати (до 43,24 грн за добу);

для іноземного туризму ‒ до 5 % від мінімальної зарплати (до 432,35 грн за добу).

Надходження від туристичного збору повністю залишаються у місцевих бюджетах, що дає громадам можливість покращувати інфраструктуру, розвивати соціальні послуги, освіту й медицину, а також посилювати безпеку та обороноздатність.

Нагадаємо, у 2025 році підприємці та компанії перерахували до бюджету 359 млн гривень туристичного збору ‒ надходження за рік зросли на третину, а порівняно з 2021 роком збільшилися у 1,5 раза.

Компанії забезпечили 55% цих надходжень ‒ 200 млн гривень, тоді як фізичні особи-підприємці сплатили 159 млн гривень. Попри це, у більшості областей саме ФОПи формують основну частку туристичного збору, тоді як компанії домінують лише у семи регіонах.