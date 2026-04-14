В Україні різко збільшився попит на гібридні авто: популярні моделі березня
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Це на 42% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє "Укравтопром".
Частка нових авто в цьому сегменті становила 56% проти 60% у березні минулого року.
Лідери на ринку гібридів у сегменті нових легкових авто:
- Toyota Rav-4 (442 од.)
- Nissan Qashqai (149 од.)
- Toyota Yaris Cross (76 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом:
- Ford Escape (89 од.)
- Ford Fusion US (88 од.)
- Kia Niro (75 од.)
Нагадаємо, у минулому місяці український автопарк поповнився 2021 електромобілем. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року зріс на 88%. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць, з них 227 нових і 1683 уживаних.
Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість запровадження окремого податку для власників електромобілів. Ініціативу пояснюють швидким зростанням кількості електротранспорту та потребою наповнення Дорожнього фонду.
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