Весняна посівна-2026: аграрії всіх областей розпочали сівбу ярих зернових культур

Станом на 14 квітня 2026 року всі категорії господарств засіяли 997,0 тис. га зернових і зернобобових культур, що становить 17% від запланованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, засіяно ярої пшениці ‒ 128,5 тис. га, ярого ячменю ‒ 528,7 тис. га, гороху ‒ 209,8 тис. га, вівса ‒ 100,3 тис. га, проса ‒ 0,3 тис. га та кукурудзи ‒ 0,1 тис. га.

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Найбільші площі зернових і зернобобових культур засіяли аграрії Одеської, Тернопільської та Миколаївської областей.

У регіональному розрізі:

Одеська область ‒ 164,5 тис. га (пшениця ‒ 10 тис. га, ячмінь ‒ 35 тис. га, горох ‒ 95 тис. га, овес ‒ 1,2 тис. га)

Тернопільська область ‒ 81 тис. га (пшениця ‒ 13,3 тис. га, ячмінь ‒ 58,4 тис. га, горох ‒ 4,1 тис. га, овес ‒ 4,6 тис. га)

Миколаївська область ‒ 79,3 тис. га (пшениця ‒ 3 тис. га, ячмінь ‒ 41,5 тис. га, горох ‒ 33,1 тис. га, овес ‒ 0,5 тис. га)

Паралельно триває сівба технічних культур. Наразі засіяно 126,8 тис. га, зокрема цукрових буряків ‒ 68,6 тис. га, що становить 35% від прогнозу.

Також у 13 областях України розпочалася сівба соняшнику: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Загалом цією культурою засіяно 58,1 тис. га.

У Дніпропетровській області стартувала сівба кукурудзи. У Львівській області аграрії розпочали сівбу сої, засіяно 0,1 тис. га.

Нагадаємо, найбільша мережа АЗК України UKRNAFTA цього року подвоїла обсяги закупівлі пального порівняно з минулим роком, щоб забезпечити аграріям стабільні постачання на період посівної кампанії. Перші партії пального зі США були придбані за рахунок кредитних ліній державних банків ‒ "Укргазбанку" та "Ощадбанку".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо обов’язкового трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільськогосподарською технікою. Таке рішення ухвалено з метою подолання дефіциту кадрів у аграрному секторі.

Зміни стосуються техніки категорій А1, А2, В1, В2, В3, зокрема тракторів, самохідних зерно- та кукурудзозбиральних комбайнів, а також машин для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.