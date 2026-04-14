Наслідки паливної кризи: Філіппіни просять США продовжити дозвіл на купівлю російської нафти

14 квітня міністр енергетики Філіппін Шерон Гарін заявила, що країна звернулася до США з проханням продовжити виняток на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомляє Reuters.

Гарін зазначила, що уряд сподівається на продовження дії цього винятку, термін якого завершився 11 квітня, однак паралельно готує альтернативні варіанти постачання на випадок відмови.

"Ми очікуємо на їхню відповідь, але налаштовані досить позитивно щодо отримання цього іншого вікна", – сказала Гарін під час брифінгу.

За її словами, Філіппіни продовжують диверсифікувати енергопостачання і не обмежуються Росією, розглядаючи також постачальників із Південної Америки, зокрема Колумбію та Аргентину, а також Канаду і США.

"Ми хотіли відкрити російське вікно, бо прагнемо мати більше варіантів. Нам потрібна диверсифікація", – пояснила чиновниця.

Напередодні президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що уряд країни скасовує акцизні податки на бензин і скраплений газ, щоб стримати зростання цін на продукти та послабити інфляційний тиск.

Маркос зазначив, що влада планує знизити мита на імпорт аграрної продукції, скоротити витрати на транспортування продовольства та провела переговори з виробниками щодо утримання цін на основні товари щонайменше до кінця квітня.

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Нагадаємо, зростання вартості бензину в Європі підштовхнуло споживачів до переходу на електрокари, що забезпечило рекордний рівень їхніх продажів у березні.