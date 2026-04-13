Наслідки паливної кризи: Філіппіни скасовують податки на бензин та зріджений газ, щоб знизити ціни на продукти харчування

Президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що уряд країни скасовує акцизи на бензин і скраплений газ, аби стримати зростання цін на продукти харчування та інфляційний тиск.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фердинанд Маркос також повідомив, що влада планує знизити тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції, скоротити витрати на транспортування харчів і провела перемовини з виробниками щодо утримання цін на базові товари до кінця квітня.

"Усі ці заходи зосереджені на тому, щоб утримувати ціни на продукти харчування на низькому рівні. Ми сподівалися на добрі мирні переговори, але, схоже, вони не досягли успіху, тому ми продовжуємо підтримувати наших співвітчизників", ‒ зазначив президент.

За його словами, ці рішення спрямовані на пом’якшення впливу подорожчання сировинних товарів на споживачів, оскільки інфляція на Філіппінах у березні піднялася майже до найвищого рівня за останні два роки.

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Нагадаємо, ціни на нафту 13 квітня піднялися вище $100 за барель на тлі підготовки ВМС США до блокування проходу суден до Ірану через Ормузьку протоку. Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $6,71, або 7,05%, до $101,91 за барель. Водночас ціна американської нафти West Texas Intermediate піднялася на $7,59, або 7,86%, до $104,16 за барель.

Раніше представники МВФ зазначали, що стрімке подорожчання нафти, газу та добрив, а також логістичні ускладнення через війну на Близькому Сході неминуче спричинять зростання цін на продовольство та посилять ризики для глобальної продовольчої безпеки.