Meta почала розробку ШІ-версії Марка Цукерберга для взаємодії зі співробітниками, – FT

Meta працює над створенням ШІ-версії Марка Цукерберга, яка зможе взаємодіяти зі співробітниками замість нього.

Цей проєкт є частиною ширших планів компанії щодо трансформації великих техкорпорацій у напрямі використання ШІ, повідомляє Financial Times.

Компанія, ринкова вартість якої сягає $1,6 трлн, розробляє фотореалістичних тривимірних персонажів на основі штучного інтелекту, здатних спілкуватися з користувачами в реальному часі. Пріоритетом наразі є створення саме ШІ-версії Цукерберга.

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Керівник Meta особисто бере участь у навчанні й тестуванні свого цифрового аватара, який може ініціювати діалог зі співробітниками та надавати їм зворотний зв’язок.

Робота над цим проєктом поки що перебуває на ранньому етапі й не стосується іншої ініціативи Цукерберга ‒ створення "агента генерального директора", який мав би допомагати йому виконувати робочі функції, зокрема швидко отримувати потрібні дані.

Водночас Meta також стимулює співробітників активніше застосовувати внутрішні інструменти штучного інтелекту для оптимізації процесів. Працівників заохочують користуватися ШІ-інструментами на базі відкритого ПЗ OpenClaw та створювати власних агентів для автоматизації завдань.

Як повідомлялося, Meta заявила про плани суттєво оновити систему модерації контенту, поступово замінюючи роботу модераторів інструментами на базі штучного інтелекту. Такий перехід триватиме протягом кількох років і має забезпечити швидше виявлення порушень, ніж це можливо зараз.

Наразі компанія використовує тисячі контрактних працівників у різних країнах, які перевіряють матеріали, позначені алгоритмами або користувачами. Водночас Meta не уточнює, яких масштабів можуть досягти скорочення персоналу після переходу на ШІ.