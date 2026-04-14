За минулий рік вартість стоматологічних послуг у Росії зросла приблизно у 1,5 раза, через що звичний для багатьох догляд за зубами став витратою, яку намагаються відкласти. Ті, хто не має можливості поїхати на лікування за кордон, дедалі частіше звертаються до підручних рішень: самостійно ставлять тимчасові пломби або заклеюють зруйновані зуби вінірами, купленими на маркетплейсах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Продажі товарів категорії "Домашня стоматологія" на російських онлайн-майданчиках за останні три місяці зросли на 60% і досягли майже 40 млн рублів. Основний попит припадає на тимчасові пломби ‒ 58%, ще 28% становлять вініри.

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Середній чек такого "лікування" ‒ 262 рублі, тоді як прийом у приватній клініці коштує від 1 500 до 2 000 рублів і більше. Найчастіший покупець цих наборів ‒ жінка 35-45 років з Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська або Краснодара, яка сподівається дочекатися кращих часів.

Паралельно подорожчання офіційної медицини стимулює розвиток тіньового сектору. Майже 45% стоматологічних закладів у Росії працюють без ліцензій і відповідних дозволів. У Москві частка таких установ сягає 78,5%, у Санкт-Петербурзі ‒ до 80%. За цими структурами стоять великі групи під адміністративним прикриттям, де питання безпеки пацієнтів ігноруються.

Препарати для таких кабінетів надходять через "сірі" канали постачання, без дотримання умов зберігання й транспортування, що може призвести до важких ускладнень, аж до анафілактичного шоку зі смертельним наслідком. Прибутковість пояснює ризики: обсяг російського ринку стоматологічних послуг оцінюється у 800 млрд рублів.

Нагадаємо, Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук повідомив, що в першому кварталі цього року економіка Росії скоротилася на 1-5% у річному вимірі ‒ це найгірший показник від моменту запровадження масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік також переглянуто: очікуване падіння становить 0-6%, що на 2-6% гірше за лютневу оцінку.

Як повідомлялося, регіони Росії завершили 2025 рік із сукупним дефіцитом місцевих бюджетів у 1,54 трлн рублів ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "діра" в бюджетах суб’єктів зросла у п’ять разів, а відносно 2023 року ‒ майже у вісім разів. Це найбільший показник за останні 20 років доступної статистики.