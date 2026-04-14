"Нафтогаз" сформував наглядову раду національного оператора газових мереж. Хто до неї увійшов?

Група "Нафтогаз" сформувала наглядову раду компанії "Газорозподільні мережі України", до складу якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – групи "Нафтогаз".

Як ідеться в повідомленні групи, відбір незалежних членів наглядової ради відбувався за відкритою процедурою відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах із державною формою власності.

Конкурсний відбір провело незалежне рекрутингове агентство, яке сформувало шорт-лист кандидатів для подальшого розгляду та затвердження.

Хто увійшов до складу

Так, за результатами конкурсу незалежними членами наглядової ради стали:

⁠Геннадій Чижиков – український економіст і управлінець, доктор економічних наук, який спеціалізується на міжнародній економіці. З 2013 року очолює Торгово-промислову палату України, до цього понад 10 років був президентом Донецької торгово-промислової палати;

⁠Марина Петров – міжнародна фінансова експертка з понад 20-річним досвідом у сфері банківського фінансування, інвестицій та розвитку ринків Центральної та Східної Європи. Зокрема, очолювала представництво Європейського банку реконструкції та розвитку в Білорусі та була заступницею директора представництва ЄБРР в Україні. Має значний досвід корпоративного управління та роботи в наглядових радах;

Джастін Гунесінге – міжнародний експерт у сфері енергетики та газових ринків із понад 15-річним досвідом. Наразі обіймає посаду директора енергетичного сектору та директора з ринків газу в Tetra Tech (ОАЕ). Раніше займався розвитком газових ринків у Великій Британії та працював у британській компанії з електро- та газопостачання National Grid.

Окрім того представниками акціонера в наглядову раду "Газмереж" призначено:

Лесю Кириченко, яка наразі займає посаду керівниці юридичного супроводу діяльності мережі АЗК "Укрнафта",

Наталію Калімбет – начальницю Департаменту управлінського обліку та бізнес-аналітики "Укргазвидобування".

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Як повідомлялося, раніше в квітні Міністерство енергетики України призначило двох представників трьох незалежних членів наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі".

Наприкінці лютого нова наглядова рада НАЕК "Енергоатом" провела перше засідання та обрала своїм головою експрезидентку Canadian Nuclear Safety Commission Руміну Велші.