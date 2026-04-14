Фонд гарантування розпочав ліквідацію колишнього банку Богуслаєва

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації акціонерного товариства "Мотор-Банк" строком на один рік – із 14 квітня 2026 року до 13 квітня 2027 року включно.

Як ідеться в повідомленні Фонду, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізосіб із делегуванням усіх повноважень ліквідатора "Мотор-Банку" призначено провідну професіоналку з ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Ірину Білу.

Інформацію про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднено додатково на сайті Фонду та у Facebook.

У Фонді зазначили, що задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку.

Що відомо про банк

Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мотор-Банк" за поданням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

19 лютого Національний банк визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank) через невиконання вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення у встановлений строк після віднесення установи до категорії проблемних.

Із 20 лютого 2026 року в "Мотор-Банку" запроваджено тимчасову адміністрацію.

Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам "Мотор-Банку" складала 46,9 млн грн.

Кому належить банк

За даними на сайті НБУ, єдиним власником АТ "Мотор-Банк" станом на 1 січня цього року була держава в особі Фонду держмайна.

Раніше власником банку був експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, у червні 2024 року Вищий антикорупційний суд остаточно стягнув його активи, серед іншого й "Мотор-Банк", на користь держави.

3 квітня Фонд гарантування вкладів підписав угоду про передачу активів та пасивів неплатоспроможного "Мотор-Банку" банку "Асвіо Банк", що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам.

За умовами угоди, "Асвіо Банк" набув усіх прав та обов'язків боржника за вкладами фізичних осіб (зокрема й ФОП) у "Мотор-Банку" (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та зобов'язання банку перед усіма кредиторами до 7 черги включно, тобто фактично всіх клієнтів-фізичних осіб та юридичних осіб, не пов'язаних із банком, на загальну суму 89,3 млн грн. Також банку, який приймає, передаються активи на таку саму суму.