Фонд гарантування розпочав ліквідацію колишнього банку Богуслаєва
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації акціонерного товариства "Мотор-Банк" строком на один рік – із 14 квітня 2026 року до 13 квітня 2027 року включно.
Як ідеться в повідомленні Фонду, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізосіб із делегуванням усіх повноважень ліквідатора "Мотор-Банку" призначено провідну професіоналку з ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Ірину Білу.
Інформацію про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднено додатково на сайті Фонду та у Facebook.
У Фонді зазначили, що задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку.
Що відомо про банк
Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мотор-Банк" за поданням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.
19 лютого Національний банк визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank) через невиконання вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення у встановлений строк після віднесення установи до категорії проблемних.
Із 20 лютого 2026 року в "Мотор-Банку" запроваджено тимчасову адміністрацію.
Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам "Мотор-Банку" складала 46,9 млн грн.
Кому належить банк
За даними на сайті НБУ, єдиним власником АТ "Мотор-Банк" станом на 1 січня цього року була держава в особі Фонду держмайна.
Раніше власником банку був експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, у червні 2024 року Вищий антикорупційний суд остаточно стягнув його активи, серед іншого й "Мотор-Банк", на користь держави.
3 квітня Фонд гарантування вкладів підписав угоду про передачу активів та пасивів неплатоспроможного "Мотор-Банку" банку "Асвіо Банк", що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам.
За умовами угоди, "Асвіо Банк" набув усіх прав та обов'язків боржника за вкладами фізичних осіб (зокрема й ФОП) у "Мотор-Банку" (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та зобов'язання банку перед усіма кредиторами до 7 черги включно, тобто фактично всіх клієнтів-фізичних осіб та юридичних осіб, не пов'язаних із банком, на загальну суму 89,3 млн грн. Також банку, який приймає, передаються активи на таку саму суму.
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