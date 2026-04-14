Найбільше фармацевтичне підприємство Жеваго змінить власника через борги

Суд затвердив план санації АТ "Галичфарм", який передбачає передачу контролю над підприємством кредитору шляхом конвертації боргів в акції.

Таке рішення Господарський суд Львівської області ухвалив 2 квітня, повідомляє Liga.net.

АТ "Галичфарм" разом із виробником антибіотиків "Київмедпрепарат" є основними виробниками продукції корпорації "Артеріум", підконтрольної мільярдеру Костянтину Жеваго.

Затверджений судом план передбачає випуск 160 млн нових акцій "Галичфарм", які отримають кредитори четвертої черги та забезпечені кредитори в обмін на погашення їхніх грошових вимог.

Загальна сума боргу, що підлягає конвертації, – понад 1,44 млрд грн. У тому числі 1,39 млрд грн – це вимоги ТОВ "Скай-Девелопмент". Відтак, саме ця компанія отримає фактичний контроль над підприємством, адже після додаткової емісії її частка становитиме понад 90%. Нинішні акціонери збережуть свої акції, проте їхня частка різко зменшиться внаслідок масштабної емісії.

Компанія стала кредитором "Галичфарму", купивши у Фонду гарантування вкладів фізосіб права вимоги за боргами корпорації "Артеріум" перед збанкрутілим банком "Фінанси та Кредит". Вона також ініціювала банкрутство і другого підприємства "Артеріуму" – київський завод "Київмедпрепарат".

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За даними у системі YouControl, ТОВ "Скай-Девелопмент" належить Леоніду Крючкову (33,4%), Ользі Жадько (33,3%) та Василю Котинкевичу (33,3%). Котинкевич і Крючков також є бенефіціарами ТОВ "Максі Капітал Груп", яке намагається стягнути 4,7 мільярда гривень спірного боргу з "Полтавського ГЗК" Жеваго, як із поручителя за кредитами низки боржників банку "Фінанси та Кредит".

Хто такий Леонід Крючков?

Леонід Крючков – підприємець, що спеціалізується на проблемних активах. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради за списком проросійської забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, але не пройшов до парламенту.

У бізнесових колах Леонід Крючков також відомий як рідний брат ексдепутата Дмитра Крючкова, засудженого Вищим антикорупційним судом до 15 років ув'язнення за розкрадання понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" в 2014-2015 роках. Наразі він переховується за кордоном.

У той самий період Леонід Крючков також був дотичним до державних компаній, але кримінальних справ уникнув. Так, у 2014 році він недовгий час очолював державну компанію "Укрспецекспорт", а в 2015 році був заступником директора підприємства "Укрінмаш", що входить до складу АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром").

Ще з 2000-х років братів Крючкових звинувачували в рейдерстві. Втім, сам Леонід Крючков в інтерв'ю БізнесЦензору в 2019 році це заперечував та стверджував, що з братом не спілкується.

За його словами, перший мільйон він заробив на початку 2000-х років, стягуючи з Міністерства оборони борги за пальне. Згодом разом із братом вони встановили контроль над підрядниками "Енергоатома".

Пізніше Леонід Крючков зайнявся будівельним бізнесом і був помічником столичного забудовника і ексрегіонала Вадима Столара. Правоохоронці розслідували низку справ про порушення законодавства під час будівництва. Наприклад, одна з пов'язаних із Крючковим фірм без жодних дозвільних документів звела бізнес-центр на місці диспетчерської "Київпастрансу", а потім легалізувала самобуд за допомогою нотаріуса.

Згодом Леонід Крючков також почав займатися перевалкою в порту Миколаєва, а в 2017 році просував проєкт будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива за технологією російської державної корпорації "Росатом".