Найбільші мережі АЗС знову підвищують ціни на пальне: дизпаливо подорожчало на 0,9-1,6 гривні за літр

У вівторок, 14 квітня, найбільші українські мережі АЗС підвищили ціни на дизельне пальне в середньому на 0,9-1,6 грн за літр.

Водночас ціни на бензин та автогаз переважно не змінилися, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, державна "Укрнафта" підвищила ціну на дизпальне на 1,6 грн/л, але вона все одно залишається найнижчою з-поміж найбільших гравців.

Своєю чергою мережі UPG, Socar, ОККО підвищили ціну на дизельне пальне на 1 грн за літр, WOG – на 0,9 грн.

Крім того, на 1 гривню за літр подорожчав автогаз на АЗС "Укрнафти", також мережа повернула ціну на бензин А-95+ до 72,9 грн/л. З минулого четверга вона становила 69,9 грн/л, як і для звичайного А-95.

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Як повідомлялося, за даними "Консалтингової групи "А-95", за тиждень з 1 по 6 квітня середня роздрібна вартість бензину марки А-95 збільшилася на 1,26 грн – до 72,94 грн за літр, А-95+ – на 1,36 грн (до 76,79 грн/л), дизельного пального – на 3,88 грн (до 87,90 грн/л), скрапленого газу – на 1,98 грн (до 48,84 грн за літр).

Нагадаємо, з 20 березня в Україні почала працювати урядова програма "Кешбек на пальне". Завдяки їй споживачі зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі пального, залежно від його виду.

Максимальний обсяг кешбеку на пальне обмежений сумою 1000 грн на одну особу щомісяця. Програма діятиме до 1 травня як частина проєкту "Національний кешбек". Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховуватиметься автоматично при безготівковій оплаті.