В Україні нарахували понад 1,8 мільйона ФОПів. Які регіони серед лідерів?. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 1 квітня цього року було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців порівняно з 1 781 972 станом на 1 січня.

Про це йдеться в повідомленні Дежавної служби статистики.

Де зареєстровано найбільше ФОПів

Регіонами-лідерами за кількістю реєстрацій фізосіб-підприємців є:

місто Київ – 258,39 тис.:

Дніпропетровська область – 150,27 тис.,

Львівська область – 137,63 тис.

Реєстрації юросіб

Також в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичні особи порівняно з 1 555 887 на 1 січня 2026 року.

Найпоширеніша організаційно-правова форма – товариство: 865,96 тис.

Регіонами-лідерами за кількістю юридичних осіб стали:

місто Київ – 399,69 тис.,

Дніпропетровська область – 116,33 тис.,

Одеська область – 97,67 тис.

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Як повідомлялося, 302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тис. українців у минулому році. У середньому на одного підприємця, який має найманих працівників, припадає три співробітники.