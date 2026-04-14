В Україні нарахували понад 1,8 мільйона ФОПів. Які регіони серед лідерів?. ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 1 квітня цього року було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців порівняно з 1 781 972 станом на 1 січня.
Про це йдеться в повідомленні Дежавної служби статистики.
Де зареєстровано найбільше ФОПів
Регіонами-лідерами за кількістю реєстрацій фізосіб-підприємців є:
- місто Київ – 258,39 тис.:
- Дніпропетровська область – 150,27 тис.,
- Львівська область – 137,63 тис.
Реєстрації юросіб
Також в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичні особи порівняно з 1 555 887 на 1 січня 2026 року.
Найпоширеніша організаційно-правова форма – товариство: 865,96 тис.
Регіонами-лідерами за кількістю юридичних осіб стали:
- місто Київ – 399,69 тис.,
- Дніпропетровська область – 116,33 тис.,
- Одеська область – 97,67 тис.
Як повідомлялося, 302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тис. українців у минулому році. У середньому на одного підприємця, який має найманих працівників, припадає три співробітники.
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