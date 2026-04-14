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В Україні нарахували понад 1,8 мільйона ФОПів. Які регіони серед лідерів?. ІНФОГРАФІКА

В Україні наразі зареєстровано понад 1,8 мільйона ФОПів

В Україні станом на 1 квітня цього року було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців порівняно з 1 781 972 станом на 1 січня.

Про це йдеться в повідомленні Дежавної служби статистики.

Де зареєстровано найбільше ФОПів

Регіонами-лідерами за кількістю реєстрацій фізосіб-підприємців є:

  • місто Київ – 258,39 тис.:
  • Дніпропетровська область – 150,27 тис., 
  • Львівська область – 137,63 тис. 

В Україні наразі зареєстровано понад 1,8 мільйона ФОПів

Реєстрації юросіб

Також в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичні особи порівняно з 1 555 887 на 1 січня 2026 року.

Найпоширеніша організаційно-правова форма – товариство: 865,96 тис.

Регіонами-лідерами за кількістю юридичних осіб стали: 

  • місто Київ – 399,69 тис.,
  • Дніпропетровська область – 116,33 тис., 
  • Одеська область – 97,67 тис. 

В Україні наразі зареєстровано понад 1,8 мільйона ФОПів

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Як повідомлялося, 302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тис. українців у минулому році. У середньому на одного підприємця, який має найманих працівників, припадає три співробітники.

Автор: 

бізнес (1811) підприємці (430) реєстрація (307) Держстат (1479) ФОП (248)
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