Кожен сьомий ФОП в Україні наймає працівників: статистика за областями. ІНФОГРАФІКА

302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тисяч українців у минулому році. У середньому на одного підприємця, який має найманих працівників, припадає три співробітники.

Загалом 14% ФОПів нині наймають працівників і створюють робочі місця, ‒ повідомляє "Опендатабот".

Найбільша кількість ФОПів з найманими працівниками зареєстрована на Дніпропетровщині ‒ 27 491. Майже стільки ж на Львівщині ‒ 27 275 підприємців. Третє місце посідає Києві ‒ 25 782 ФОПи.

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Водночас найбільше зростання кількості підприємців з найманими працівниками зафіксовано у Рівненщині (+22%), Київщині (+20%), Волині (+19%), Чернівецькій області (+18%) та Івано-Франківщині (+16%).

Найбільша кількість найманих працівників у ФОПів також зафіксована на Львівщині ‒ 74 648 осіб. Далі йде Дніпропетровщині ‒ 71 983 працівники та Києві ‒ 70 272 наймані працівники.

Загалом завдяки ФОПам торік роботою були забезпечені понад 2,9 млн українців: 2,1 млн працювали як самозайняті та понад 817 тисяч ‒ як наймані працівники.

Нагадаємо, Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запустила новий сервіс ‒ податковий супровід ветеранського підприємництва. Йдеться про персональний супровід ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу. Найближчим часом послуга стане доступною в усіх Офісах податкових консультантів у 20 регіонах.

Як повідомлялося, У 2025 році ФОПи та компанії сплатили 359 млн гривень туристичного збору. Порівняно з попереднім роком надходження зросли на третину, а відносно 2021 року ‒ у 1,5 раза.

55% цієї суми забезпечили компанії ‒ 200 млн гривень, ще 159 млн гривень сплатили ФОПи. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують основну частку туристичного збору, тоді як компанії переважають лише у семи областях.