В Україні запустили сервіс податкового супроводу ветеранського бізнесу

Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва.

Як повідомила в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух, фактично це персональна підтримка ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу, і вже найближчим часом вона буде доступною в усіх Офісах податкових консультантів у 20 регіонах.

Що передбачено

Як зазначили в Держподатковій, супровід буде системний:

допомога у виборі системи оподаткування ще на старті;

супровід при отриманні грантів;

пояснення кожного кроку – без "складної мови" та бюрократії;

підтримка вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.

Окрім того, для захисників та захисниць буде вдосконалено елементи пріоритетного обслуговування, зокрема:

запис без черг;

окрема лінія в контакт-центрі;

окремий блок у чат-боті;

першочергове обслуговування офлайн.

Реалізація ініціативи відбувається у взаємодії з ветеранськими фондами та профільними спільнотами, Київською школою державного управління імені Сергія Нижного.

На сьогодні вже понад 150 ветеранів працюють у системі Держподаткової. За даними Мінветеранів, зараз в Україні 1,8 млн ветеранів.

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Ветеранські бізнеси

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни істаном на початок 2026 року понад 4 тис. ветеранських бізнесів одержали понад 2 млрд грн безповоротної підтримки в межах грантових програм, які діють в Україні.

У лютому 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив Порядок надання, оформлення, припинення та відновлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Відтепер ветерани й ветеранки мають чітку і прозору процедуру оформлення спеціального статусу для свого бізнесу.

Статус суб'єкта ветеранського підприємництва ‒ це не лише юридичний інструмент підтримки, а й реальна можливість посилити економічну спроможність ветеранів і ветеранок та сприяти їхній інтеграції в цивільне життя через розвиток власного бізнесу.

Як повідомлялося, Міністерство економіки та Державна служба зайнятості повідомили про старт прийому заявок на участь у державних програмах "Власна справа" та "Гранти для ветеранів" у 2026 році.

За 2025 рік у межах програми "Власна справа" 10,6 тис. мікро- і малих підприємців отримали 2,7 млрд грн мікрогрантів, що дозволить створити близько 17 тис. нових робочих місць по всій країні.

Окремим напрямом програми залишається підтримка ветеранів і їхніх родин. Так, упродовж року ухвалено 1,6 тис. рішень про надання грантів на 766 млн грн, що дасть змогу створити 3 тис. робочих місць.