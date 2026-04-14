Держслужба зайнятості цьогоріч знайшла роботу для 61 тисячі українців. Які сфери найзатребуваніші?

Державна служба зайнятості за перші три місяці цього року отримала від 27 тис. роботодавців майже 148 тис. вакансій. Із них 61 тис. було укомплектовано, а найбільше людей працевлаштовано в Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомили в Держслужбі зайнятості.

Які вакансії пропонували

Зокрема, серед вакансій були такі:

із 634 пропозицій роботи для військовослужбовців укомплектовано 218 вакансій (34%),

із 8,6 тис. вакансій для держслужбовців, керівників та менеджерів закрито 3,4 тис. (40%),

із 18,5 тис. пропозицій роботи, заявлених у групі професіоналів, роботу знайшли 6,2 тис. (34%),

із 16,5 тис. вакансій для фахівців знайшли роботу 6,5 тис. осіб (39%),

із майже 8 тис. пропозицій для технічних службовців заповнені 3,8 тис. вакансій (47%),

із 25,7 тис. пропозицій у сфері торгівлі та послуг, роботу знайшли 13,2 тис. клієнтів Служби зайнятості (закрито 51% від потреби),

із 3,4 тис. вакансій для робітників сільського, лісового та рибного господарств закриті 1,7 тис. (50%),

кваліфікованих робітників із інструментом потребували 22,6 тис. разів – було працевлаштовано 6,9 тис. людей (30%),

із потреби в 20,8 тис. робітників з технологічним устаткуванням та машинами було працевлаштовано 8,5 тис. людей (41%),

із 23 тис. вакансій найпростіших професій закрито 10,6 тис. (рівень працевлаштування – на рівні 46%).

"Таким чином, найбільш укомплектованими є професії у сфері торгівлі та послуг, такі як кухар, бариста, продавець продовольчих товарів. Найменш заповненою є потреба в кваліфікованих робітниках з інструментом, тобто не вистачає працівників на такі вакансії, як слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та швачка", – зазначили в Службі зайнятості.

Водночас професійне навчання Службою зайнятості організовано для 19 тис. людей.

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Робота в Україні

Наприкінці березня повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року.

У січні 2026 року Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники – роботодавці та працездатні особи – матимуть можливість всі ключові етапи трудових відносин здійснювати онлайн.

У березні в Держслужбі зайнятості заявили, що на сучасному ринку праці України нараховується понад 9 тис. різноманітних напрямів для працевлаштування.

Державна служба зайнятості з початку року станом на середину лютого отримала понад 83 тис. вакансій, серед яких найбільший попит мають робітничі та торговельні спеціальності.