4 315 14

Українські роботодавці назвали ТОП-10 вакансій 2026 року

робота в Україні

Державна служба зайнятості з початку року отримала понад 83 тисячі вакансій, серед яких найбільший попит мають робітничі та торговельні спеціальності.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби праці, на яку посилається Цензор.НЕТ.

  • Найчастіше роботодавці шукали водіїв, продавців і підсобних працівників. За даними служби, сформовано ТОП-10 найпопулярніших вакансій, серед яких також кухарі, бухгалтери та медичні сестри.

ТОП-10 вакансій від роботодавців

  • Водій автотранспортних засобів — понад 3 000 вакансій
  • Продавець продовольчих товарів — майже 3 000 вакансій
  • Підсобний робітник — понад 2 400 вакансій
  • Продавець-консультант — близько 2 200 вакансій
  • Прибиральник службових приміщень — понад 2 100 вакансій
  • Кухар — майже 2 000 вакансій
  • Бухгалтер — близько 1 800 вакансій
  • Швачка — близько 1 500 вакансій
  • Медична сестра (медичний брат) — майже 1 300 вакансій
  • Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування — близько 1 200 вакансій

"Попит на робітничі професії залишається стабільним, а вакансії у сфері торгівлі та послуг формують основну частину ринку", – зазначили у Держслужбі зайнятості.

Популярність серед кандидатів

  • Продавець продовольчих товарів — понад 8 200 пошукових запитів
  • Підсобний працівник — понад 8 200 пошукових запитів
  • Прибиральник службових приміщень — майже 4 800 пошукових запитів

Водночас із початку року роботодавці подали ще понад 2 700 вакансій, які залишаються менш поширеними, оскільки представлені лише однією або кількома пропозиціями.

Автор: 

Держслужба зайнятості робота Центр зайнятості праця
А де ж діловод?
17.02.2026 01:19 Відповісти
дають роботів?
17.02.2026 01:38 Відповісти
А робота з найменшим задоволенням - носити торбу з лямом. Щоправда, НАБУ встигло опитати поки лише одного кренделя.
17.02.2026 03:26 Відповісти
А ви жорстокий! Найважчу роботу пропонуєте.
Тут і спину підірвати можна, і моральний, і психологічний стрес
17.02.2026 08:35 Відповісти
а топ ще недавно був такий:
міністр енергетики
міністр оборони
прем'єр-міністр
17.02.2026 03:45 Відповісти
Найпопулярніші вакансії в Канаді
Найпопулярніші вакансії в Канаді на 2025 рік включають поєднання ролей у сфері охорони здоров'я, технологій та кваліфікованих ремесел. Ось деякі з основних секторів та професій, які зараз користуються великим попитом:
1 Охорона здоров'я: Зареєстровані медсестри, асистенти медсестер та медичні техніки користуються великим попитом через старіння населення та тиск на систему охорони здоров'я.
2 Технології: Програмні інженери, архітектори хмарних рішень та спеціалісти з штучного інтелекту затребувані, оскільки промислові галузі продовжують цифровізацію.
3 Кваліфіковані ремесла: Існує значна потреба у кваліфікованих робітниках, особливо у будівництві та інфраструктурі.
Очікується, що попит на ці професії продовжуватиме зростати, оскільки населення Канади старіє і розширюються потреби в охороні здоров'я. Роботодавці активно шукають кандидатів з відповідними навичками та досвідом для заповнення цих вакансій.
17.02.2026 04:31 Відповісти
Пох на вакансії, а топ зп за ці ваканції в студію.
Люди які за мізер працювали вже скінчились, а роботодавці не мають можливості...
17.02.2026 06:20 Відповісти
Це точно... Маленький приклад: Стоїть лікарня. В ній - дві аптеки . Одна розташована всередині будівлі, та обслуговує хворих стаціонару. Інша має вхід з вулиці, і обслуговує людей, що не перебувають на стаціонарному лікуванні. Керівництво лікарні зробило "рокіровку" - перемістило аптеку в будівлі, в інше місце, зробило внутрішній прохід, і зараз ОДИН фармацевт працює на два аптечні кіоски, метаючись від одного терміналу, до іншого...
17.02.2026 06:57 Відповісти
Не мають бажання.
17.02.2026 07:02 Відповісти
Та ви шо.....хай ці довбодятли ще про зарплати на цих вакансіях розкажуть...країна довбограїв притрушених...
17.02.2026 06:45 Відповісти
Україна за рівнем мінімальної зарплати знаходиться десь між Алжиром та Ботсваною, тому і не дивно що немає бажаючих
17.02.2026 07:58 Відповісти
Дивно.
А маркетологи, рекламщики, менеджери проєктів вже не так потрібні? Чи всі на держслужбу перекочували?

Я думав, що продавці повітря та інфоцигане до останнього подиху будуть створювати видимість замість реального результату.
17.02.2026 08:14 Відповісти
1. працівник ТЦК, можна навіть прибиральником
2. СБУ
3. прокурор
4. суддя
5. мусор
17.02.2026 09:44 Відповісти
Щось не бачу, що шукають когось з досвідом роботи з ШІ...
17.02.2026 15:01 Відповісти
 
 