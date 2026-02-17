Українські роботодавці назвали ТОП-10 вакансій 2026 року

Державна служба зайнятості з початку року отримала понад 83 тисячі вакансій, серед яких найбільший попит мають робітничі та торговельні спеціальності.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби праці, на яку посилається Цензор.НЕТ.

Найчастіше роботодавці шукали водіїв, продавців і підсобних працівників. За даними служби, сформовано ТОП-10 найпопулярніших вакансій, серед яких також кухарі, бухгалтери та медичні сестри.

ТОП-10 вакансій від роботодавців

Водій автотранспортних засобів — понад 3 000 вакансій

Продавець продовольчих товарів — майже 3 000 вакансій

Підсобний робітник — понад 2 400 вакансій

Продавець-консультант — близько 2 200 вакансій

Прибиральник службових приміщень — понад 2 100 вакансій

Кухар — майже 2 000 вакансій

Бухгалтер — близько 1 800 вакансій

Швачка — близько 1 500 вакансій

Медична сестра (медичний брат) — майже 1 300 вакансій

Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування — близько 1 200 вакансій

"Попит на робітничі професії залишається стабільним, а вакансії у сфері торгівлі та послуг формують основну частину ринку", – зазначили у Держслужбі зайнятості.

Популярність серед кандидатів

Продавець продовольчих товарів — понад 8 200 пошукових запитів

Підсобний працівник — понад 8 200 пошукових запитів

Прибиральник службових приміщень — майже 4 800 пошукових запитів

Водночас із початку року роботодавці подали ще понад 2 700 вакансій, які залишаються менш поширеними, оскільки представлені лише однією або кількома пропозиціями.

