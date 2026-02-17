Українські роботодавці назвали ТОП-10 вакансій 2026 року
Державна служба зайнятості з початку року отримала понад 83 тисячі вакансій, серед яких найбільший попит мають робітничі та торговельні спеціальності.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби праці, на яку посилається Цензор.НЕТ.
- Найчастіше роботодавці шукали водіїв, продавців і підсобних працівників. За даними служби, сформовано ТОП-10 найпопулярніших вакансій, серед яких також кухарі, бухгалтери та медичні сестри.
ТОП-10 вакансій від роботодавців
- Водій автотранспортних засобів — понад 3 000 вакансій
- Продавець продовольчих товарів — майже 3 000 вакансій
- Підсобний робітник — понад 2 400 вакансій
- Продавець-консультант — близько 2 200 вакансій
- Прибиральник службових приміщень — понад 2 100 вакансій
- Кухар — майже 2 000 вакансій
- Бухгалтер — близько 1 800 вакансій
- Швачка — близько 1 500 вакансій
- Медична сестра (медичний брат) — майже 1 300 вакансій
- Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування — близько 1 200 вакансій
"Попит на робітничі професії залишається стабільним, а вакансії у сфері торгівлі та послуг формують основну частину ринку", – зазначили у Держслужбі зайнятості.
Популярність серед кандидатів
- Продавець продовольчих товарів — понад 8 200 пошукових запитів
- Підсобний працівник — понад 8 200 пошукових запитів
- Прибиральник службових приміщень — майже 4 800 пошукових запитів
Водночас із початку року роботодавці подали ще понад 2 700 вакансій, які залишаються менш поширеними, оскільки представлені лише однією або кількома пропозиціями.
Раніше ми писали, що Служба зайнятості знайшла з початку року вже понад 1000 вакансій із наданням житла.
Найпопулярніші вакансії в Канаді на 2025 рік включають поєднання ролей у сфері охорони здоров'я, технологій та кваліфікованих ремесел. Ось деякі з основних секторів та професій, які зараз користуються великим попитом:
1 Охорона здоров'я: Зареєстровані медсестри, асистенти медсестер та медичні техніки користуються великим попитом через старіння населення та тиск на систему охорони здоров'я.
2 Технології: Програмні інженери, архітектори хмарних рішень та спеціалісти з штучного інтелекту затребувані, оскільки промислові галузі продовжують цифровізацію.
3 Кваліфіковані ремесла: Існує значна потреба у кваліфікованих робітниках, особливо у будівництві та інфраструктурі.
Очікується, що попит на ці професії продовжуватиме зростати, оскільки населення Канади старіє і розширюються потреби в охороні здоров'я. Роботодавці активно шукають кандидатів з відповідними навичками та досвідом для заповнення цих вакансій.
Люди які за мізер працювали вже скінчились, а роботодавці не мають можливості...
А маркетологи, рекламщики, менеджери проєктів вже не так потрібні? Чи всі на держслужбу перекочували?
Я думав, що продавці повітря та інфоцигане до останнього подиху будуть створювати видимість замість реального результату.
