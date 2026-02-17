Украинские работодатели назвали ТОП-10 вакансий 2026 года
Государственная служба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий, среди которых наибольшим спросом пользуются рабочие и торговые специальности.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы труда, на которое ссылается Цензор.НЕТ.
- Чаще всего работодатели искали водителей, продавцов и подсобных работников. По данным службы, сформирован ТОП-10 самых популярных вакансий, среди которых также повара, бухгалтеры и медицинские сестры.
ТОП-10 вакансий от работодателей
- Водитель автотранспортных средств — более 3 000 вакансий
- Продавец продовольственных товаров — почти 3 000 вакансий
- Подсобный рабочий — более 2 400 вакансий
- Продавец-консультант — около 2 200 вакансий
- Уборщик служебных помещений — более 2 100 вакансий
- Повар — почти 2 000 вакансий
- Бухгалтер — около 1 800 вакансий
- Швея — около 1 500 вакансий
- Медицинская сестра (медицинский брат) — почти 1 300 вакансий
- Специалист государственной службы или местного самоуправления — около 1 200 вакансий
"Спрос на рабочие профессии остается стабильным, а вакансии в сфере торговли и услуг формируют основную часть рынка", – отметили в Госслужбе занятости.
Популярность среди кандидатов
- Продавец продовольственных товаров — более 8 200 поисковых запросов
- Помощник — более 8 200 поисковых запросов
- Уборщик служебных помещений — почти 4 800 поисковых запросов
В то же время с начала года работодатели подали еще более 2 700 вакансий, которые остаются менее распространенными, поскольку представлены только одним или несколькими предложениями.
Ранее мы писали, что Служба занятости нашла с начала года уже более 1000 вакансий с предоставлением жилья.
Топ комментарии
+6 Wolf Wolf
показать весь комментарий17.02.2026 03:45 Ответить Ссылка
+6 Міха Бірков
показать весь комментарий17.02.2026 06:20 Ответить Ссылка
+4 Vasya Petrov #615797
показать весь комментарий17.02.2026 01:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут і спину підірвати можна, і моральний, і психологічний стрес
міністр енергетики
міністр оборони
прем'єр-міністр
Найпопулярніші вакансії в Канаді на 2025 рік включають поєднання ролей у сфері охорони здоров'я, технологій та кваліфікованих ремесел. Ось деякі з основних секторів та професій, які зараз користуються великим попитом:
1 Охорона здоров'я: Зареєстровані медсестри, асистенти медсестер та медичні техніки користуються великим попитом через старіння населення та тиск на систему охорони здоров'я.
2 Технології: Програмні інженери, архітектори хмарних рішень та спеціалісти з штучного інтелекту затребувані, оскільки промислові галузі продовжують цифровізацію.
3 Кваліфіковані ремесла: Існує значна потреба у кваліфікованих робітниках, особливо у будівництві та інфраструктурі.
Очікується, що попит на ці професії продовжуватиме зростати, оскільки населення Канади старіє і розширюються потреби в охороні здоров'я. Роботодавці активно шукають кандидатів з відповідними навичками та досвідом для заповнення цих вакансій.
Люди які за мізер працювали вже скінчились, а роботодавці не мають можливості...
А маркетологи, рекламщики, менеджери проєктів вже не так потрібні? Чи всі на держслужбу перекочували?
Я думав, що продавці повітря та інфоцигане до останнього подиху будуть створювати видимість замість реального результату.
2. СБУ
3. прокурор
4. суддя
5. мусор