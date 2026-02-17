РУС
Украинские работодатели назвали ТОП-10 вакансий 2026 года

Государственная служба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий, среди которых наибольшим спросом пользуются рабочие и торговые специальности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы труда, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

  • Чаще всего работодатели искали водителей, продавцов и подсобных работников. По данным службы, сформирован ТОП-10 самых популярных вакансий, среди которых также повара, бухгалтеры и медицинские сестры.

ТОП-10 вакансий от работодателей

  • Водитель автотранспортных средств — более 3 000 вакансий
  • Продавец продовольственных товаров — почти 3 000 вакансий
  • Подсобный рабочий — более 2 400 вакансий
  • Продавец-консультант — около 2 200 вакансий
  • Уборщик служебных помещений — более 2 100 вакансий
  • Повар — почти 2 000 вакансий
  • Бухгалтер — около 1 800 вакансий
  • Швея — около 1 500 вакансий
  • Медицинская сестра (медицинский брат) — почти 1 300 вакансий
  • Специалист государственной службы или местного самоуправления — около 1 200 вакансий

"Спрос на рабочие профессии остается стабильным, а вакансии в сфере торговли и услуг формируют основную часть рынка", – отметили в Госслужбе занятости.

Популярность среди кандидатов

  • Продавец продовольственных товаров — более 8 200 поисковых запросов
  • Помощник — более 8 200 поисковых запросов
  • Уборщик служебных помещений — почти 4 800 поисковых запросов

В то же время с начала года работодатели подали еще более 2 700 вакансий, которые остаются менее распространенными, поскольку представлены только одним или несколькими предложениями.

+6
а топ ще недавно був такий:
міністр енергетики
міністр оборони
прем'єр-міністр
17.02.2026 03:45 Ответить
+6
Пох на вакансії, а топ зп за ці ваканції в студію.
Люди які за мізер працювали вже скінчились, а роботодавці не мають можливості...
17.02.2026 06:20 Ответить
+4
А де ж діловод?
17.02.2026 01:19 Ответить
дають роботів?
17.02.2026 01:38 Ответить
А робота з найменшим задоволенням - носити торбу з лямом. Щоправда, НАБУ встигло опитати поки лише одного кренделя.
17.02.2026 03:26 Ответить
А ви жорстокий! Найважчу роботу пропонуєте.
Тут і спину підірвати можна, і моральний, і психологічний стрес
17.02.2026 08:35 Ответить
Найпопулярніші вакансії в Канаді
Найпопулярніші вакансії в Канаді на 2025 рік включають поєднання ролей у сфері охорони здоров'я, технологій та кваліфікованих ремесел. Ось деякі з основних секторів та професій, які зараз користуються великим попитом:
1 Охорона здоров'я: Зареєстровані медсестри, асистенти медсестер та медичні техніки користуються великим попитом через старіння населення та тиск на систему охорони здоров'я.
2 Технології: Програмні інженери, архітектори хмарних рішень та спеціалісти з штучного інтелекту затребувані, оскільки промислові галузі продовжують цифровізацію.
3 Кваліфіковані ремесла: Існує значна потреба у кваліфікованих робітниках, особливо у будівництві та інфраструктурі.
Очікується, що попит на ці професії продовжуватиме зростати, оскільки населення Канади старіє і розширюються потреби в охороні здоров'я. Роботодавці активно шукають кандидатів з відповідними навичками та досвідом для заповнення цих вакансій.
17.02.2026 04:31 Ответить
Це точно... Маленький приклад: Стоїть лікарня. В ній - дві аптеки . Одна розташована всередині будівлі, та обслуговує хворих стаціонару. Інша має вхід з вулиці, і обслуговує людей, що не перебувають на стаціонарному лікуванні. Керівництво лікарні зробило "рокіровку" - перемістило аптеку в будівлі, в інше місце, зробило внутрішній прохід, і зараз ОДИН фармацевт працює на два аптечні кіоски, метаючись від одного терміналу, до іншого...
17.02.2026 06:57 Ответить
Не мають бажання.
17.02.2026 07:02 Ответить
Та ви шо.....хай ці довбодятли ще про зарплати на цих вакансіях розкажуть...країна довбограїв притрушених...
17.02.2026 06:45 Ответить
Україна за рівнем мінімальної зарплати знаходиться десь між Алжиром та Ботсваною, тому і не дивно що немає бажаючих
17.02.2026 07:58 Ответить
Дивно.
А маркетологи, рекламщики, менеджери проєктів вже не так потрібні? Чи всі на держслужбу перекочували?

Я думав, що продавці повітря та інфоцигане до останнього подиху будуть створювати видимість замість реального результату.
17.02.2026 08:14 Ответить
1. працівник ТЦК, можна навіть прибиральником
2. СБУ
3. прокурор
4. суддя
5. мусор
17.02.2026 09:44 Ответить
 
 