Украинские работодатели назвали ТОП-10 вакансий 2026 года

Государственная служба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий, среди которых наибольшим спросом пользуются рабочие и торговые специальности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы труда.

Чаще всего работодатели искали водителей, продавцов и подсобных работников. По данным службы, сформирован ТОП-10 самых популярных вакансий, среди которых также повара, бухгалтеры и медицинские сестры.

ТОП-10 вакансий от работодателей

Водитель автотранспортных средств — более 3 000 вакансий

Продавец продовольственных товаров — почти 3 000 вакансий

Подсобный рабочий — более 2 400 вакансий

Продавец-консультант — около 2 200 вакансий

Уборщик служебных помещений — более 2 100 вакансий

Повар — почти 2 000 вакансий

Бухгалтер — около 1 800 вакансий

Швея — около 1 500 вакансий

Медицинская сестра (медицинский брат) — почти 1 300 вакансий

Специалист государственной службы или местного самоуправления — около 1 200 вакансий

"Спрос на рабочие профессии остается стабильным, а вакансии в сфере торговли и услуг формируют основную часть рынка", – отметили в Госслужбе занятости.

Популярность среди кандидатов

Продавец продовольственных товаров — более 8 200 поисковых запросов

Помощник — более 8 200 поисковых запросов

Уборщик служебных помещений — почти 4 800 поисковых запросов

В то же время с начала года работодатели подали еще более 2 700 вакансий, которые остаются менее распространенными, поскольку представлены только одним или несколькими предложениями.

