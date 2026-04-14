Торгівля та переробна галузь сформували понад 34% надходжень до бюджету України. Де було зростання?

Переробна промисловість і торгівля забезпечили понад 34% усіх надходжень до зведеного бюджету України за січень-березень 2026 року.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема, розподіл був таки:

переробна промисловість – 17,7%,

оптова та роздрібна торгівля разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,5%.

Окрім того, галузі, що лідирують за часткою у бюджеті, – це:

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,7%;

фінансова та страхова діяльність – 11,2%.

Зростання надходжень

Карнаух такж звернула увагу на динаміку зростання сплати:

переробна промисловість продемонструвала найбільший приріст –15,5 млрд грн, або +18,2%,

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 10,5 млрд грн (+18,7%),

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 7,3 млрд грн (+8,4%),

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,7 млрд грн (+18,8%).

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Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-березня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету України в березні 2026 року отримав 267,7 млрд грн. Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,9% (+3,1 млрд грн), Державною митною службою – 108,8% (+6,4 млрд грн).