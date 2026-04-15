Amazon купує супутникову компанію Globalstar за $11 мільярдів, щоб конкурувати зі Starlink Маска, ‒ Reuters

Компанія Amazon оголосила про намір придбати Globalstar в межах угоди на суму $11,57 млрд, посилюючи свій супутниковий підрозділ у спробі наздогнати Starlink Ілона Маска.

У межах цієї угоди Amazon додасть приблизно два десятки супутників Globalstar до своєї мережі, яка вже перевищує 200 апаратів, повідомляє Reuters.

Amazon продовжує масштабування інфраструктури, плануючи вивести на низьку навколоземну орбіту близько 3200 супутників до 2029 року, причому близько половини з них мають бути розгорнуті до липня цього року. Крім того, компанія готується запустити власні послуги супутникового інтернету.

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Супутникова система Globalstar орієнтована на забезпечення стабільного зв’язку з невеликим обсягом передачі даних безпосередньо на мобільні пристрої (Direct-to-Device, D2D).

Такий підхід дозволяє обійтися без підключення до наземних стільникових веж, що є критично важливим для роботи екстрених служб і забезпечення зв’язку в зонах зі слабким покриттям. Як зазначають компанії, ця угода дозволить Amazon розпочати розгортання D2D-сервісів із 2028 року.

Водночас Starlink уже обслуговує понад 9 млн користувачів по всьому світу. Підрозділ SpaceX, який забезпечує високошвидкісний супутниковий інтернет через спеціальні термінали, також розвиває напрям D2D у співпраці з телеком-операторами, зокрема T-Mobile.

За словами Арманд Мюзі, президента та засновника Summit Ridge Group, Amazon наразі відстає від Starlink у сегменті супутникового широкосмугового доступу, однак придбання Globalstar дає компанії шанс скоротити цей розрив у сфері D2D і прискорити впровадження відповідних технологій.

Нагадаємо, Amazon офіційно випередила Walmart та стала найбільшою компанією у світі за доходами. Це підкреслює масштаби розвитку, яких досяг гігант електронної комерції та хмарних сервісів від моменту свого заснування у 1994 році як онлайн-книгарні, що працювала з гаража Джеффа Безоса.

Раніше повідомлялося, що Amazon планує активніше використовувати штучний інтелект для пришвидшення створення фільмів та телешоу, попри занепокоєння в Голлівуді, що впровадження ШІ може призвести до скорочення робочих місць і суттєвих змін у галузі.