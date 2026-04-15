Грошова допомога малому бізнесу України від ФРН: хто зможе отримати 1100 євро?
У квітні цього року міжнародна ініціатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансової підтримки уряду Німеччини надасть громадянам України гранти у розмірі 1100 євро. Кошти спрямовані на розвиток підприємництва для самозайнятих осіб та малого бізнесу.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на організаторів програми.
Де доступна грантова допомога
Програма охоплює Харківський регіон:
- Харківську територіальну громаду;
- Височанську територіальну громаду.
Умови участі у програмі
Обов’язковою умовою участі є відповідність критеріям соціальної вразливості.
Податися можуть:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- одинокі батьки/матері;
- багатодітні родини;
- ветерани війни;
- постраждалі від війни домогосподарства;
- особи з інвалідністю або домогосподарства з людьми з інвалідністю;
- родини з вагітними жінками або з дітьми до шести місяців;
- домогосподарства з низьким рівнем доходу.
Заявники повинні одночасно відповідати таким вимогам:
- бути самозайнятою особою або ФОП;
- подавати звітність;
- підготувати відеовізитівку;
- бути готовими у разі перемоги пройти бізнес-навчання.
Розмір допомоги
Згідно з умовами програми, учасники можуть отримати гранти у розмірі 1 140 євро (приблизно 59 тис. грн).
Використання коштів передбачене так:
- 80% ‒ на придбання обладнання;
- 20% ‒ на витратні матеріали.
Крім фінансування, переможці програми зможуть пройти бізнес-навчання та отримати індивідуальні консультації.
Нагадаємо, у Харківській області триває верифікація отримувачів багатоцільової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Процедуру перевірки проводить ADRA Ukraine за підтримки ADRA Schweiz/Suisse.
Наразі верифікація відбувається в місті Ізюм і триватиме до 17 квітня. Раніше аналогічні перевірки вже були проведені у Шевченківській та Кунівській громадах, а до кінця місяця їх також планують здійснити в Богодухівській громаді.
Будь ласка, зачекайте...
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