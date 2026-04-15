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Новини Програми підтримки для бізнесу
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Грошова допомога малому бізнесу України від ФРН: хто зможе отримати 1100 євро?

Грошова допомога малому бізнесу України від ФРН: хто зможе отримати 1100 євро?

У квітні цього року міжнародна ініціатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансової підтримки уряду Німеччини надасть громадянам України гранти у розмірі 1100 євро. Кошти спрямовані на розвиток підприємництва для самозайнятих осіб та малого бізнесу.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на організаторів програми.

Де доступна грантова допомога

Програма охоплює Харківський регіон:

  • Харківську територіальну громаду;
  • Височанську територіальну громаду.

Умови участі у програмі

Обов’язковою умовою участі є відповідність критеріям соціальної вразливості.

Податися можуть:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • одинокі батьки/матері;
  • багатодітні родини;
  • ветерани війни;
  • постраждалі від війни домогосподарства;
  • особи з інвалідністю або домогосподарства з людьми з інвалідністю;
  • родини з вагітними жінками або з дітьми до шести місяців;
  • домогосподарства з низьким рівнем доходу.

Заявники повинні одночасно відповідати таким вимогам:

  • бути самозайнятою особою або ФОП;
  • подавати звітність;
  • підготувати відеовізитівку;
  • бути готовими у разі перемоги пройти бізнес-навчання.

Розмір допомоги 

Згідно з умовами програми, учасники можуть отримати гранти у розмірі 1 140 євро (приблизно 59 тис. грн).

Використання коштів передбачене так:

  • 80% ‒ на придбання обладнання;
  • 20% ‒ на витратні матеріали.

Крім фінансування, переможці програми зможуть пройти бізнес-навчання та отримати індивідуальні консультації.

Нагадаємо, у Харківській області триває верифікація отримувачів багатоцільової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Процедуру перевірки проводить ADRA Ukraine за підтримки ADRA Schweiz/Suisse.

Наразі верифікація відбувається в місті Ізюм і триватиме до 17 квітня. Раніше аналогічні перевірки вже були проведені у Шевченківській та Кунівській громадах, а до кінця місяця їх також планують здійснити в Богодухівській громаді.

Автор: 

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