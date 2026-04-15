Грошова допомога малому бізнесу України від ФРН: хто зможе отримати 1100 євро?

У квітні цього року міжнародна ініціатива JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансової підтримки уряду Німеччини надасть громадянам України гранти у розмірі 1100 євро. Кошти спрямовані на розвиток підприємництва для самозайнятих осіб та малого бізнесу.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на організаторів програми.

Де доступна грантова допомога

Програма охоплює Харківський регіон:

Харківську територіальну громаду;

Височанську територіальну громаду.

Умови участі у програмі

Обов’язковою умовою участі є відповідність критеріям соціальної вразливості.

Податися можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі батьки/матері;

багатодітні родини;

ветерани війни;

постраждалі від війни домогосподарства;

особи з інвалідністю або домогосподарства з людьми з інвалідністю;

родини з вагітними жінками або з дітьми до шести місяців;

домогосподарства з низьким рівнем доходу.

Заявники повинні одночасно відповідати таким вимогам:

бути самозайнятою особою або ФОП;

подавати звітність;

підготувати відеовізитівку;

бути готовими у разі перемоги пройти бізнес-навчання.

Розмір допомоги

Згідно з умовами програми, учасники можуть отримати гранти у розмірі 1 140 євро (приблизно 59 тис. грн).

Використання коштів передбачене так:

80% ‒ на придбання обладнання;

20% ‒ на витратні матеріали.

Крім фінансування, переможці програми зможуть пройти бізнес-навчання та отримати індивідуальні консультації.

Нагадаємо, у Харківській області триває верифікація отримувачів багатоцільової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Процедуру перевірки проводить ADRA Ukraine за підтримки ADRA Schweiz/Suisse.

Наразі верифікація відбувається в місті Ізюм і триватиме до 17 квітня. Раніше аналогічні перевірки вже були проведені у Шевченківській та Кунівській громадах, а до кінця місяця їх також планують здійснити в Богодухівській громаді.