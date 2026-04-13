Щомісячна допомога 1800 грн від ООН для українців: кому передбачені виплати?

У Харківській області триває процес верифікації отримувачів багатоцільової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme).

Верифікацію здійснює ADRA Ukraine за підтримки ADRA Schweiz/Suisse, повідомляє пресслужба організації.

Наразі перевірка проводиться в місті Ізюм і триватиме до 17 квітня, раніше подібні заходи вже відбулися у Шевченківській та Кунівській громадах, а до кінця місяця верифікацію також заплановано провести в Богодухівській громаді.

Який розмір виплат?

Наразі розмір допомоги становить 1800 грн на одну особу. Раніше виплата була на рівні 1200 грн, однак її підвищили відповідно до оновлених умов програми.

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Хто може отримати допомогу?

Право на отримання допомоги мають домогосподарства, у складі яких є щонайменше одна особа з вразливої категорії.

До таких категорій належать:

люди з інвалідністю;

малозабезпечені родини;

одинокі матері або батьки;

багатодітні сім’ї;

безробітні особи;

люди віком 60+, які проживають самостійно;

особи, що перебувають на обліку або отримують догляд у територіальних центрах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо розподілу коштів із рахунка, створеного для гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.

Документ передбачає одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн для дітей з інвалідністю підгрупи А, які проживають у дев’яти прифронтових областях - Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Водночас в Україні стартували виплати одноразової цільової допомоги у розмірі 1500 грн для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Пенсійний фонд вже здійснив перші нарахування для 540 тис. осіб, які отримують пенсії через "Укрпошту".