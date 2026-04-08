В Україні почали виплачувати 1500 грн вразливим категоріям: як будуть надіслані гроші?

В Україні розпочалися виплати разової цільової допомоги у розмірі 1500 грн для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Про це у Фейсбук повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін

Пенсійний фонд України здійснив перші нарахування для 540 тис. осіб, які отримують пенсії через "Укрпошту". Далі фінансування проводитиметься поетапно протягом кількох днів, основна частина виплат запланована на 7-8 квітня.

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До кінця місяця допомогу отримають близько 13 млн людей. Кошти будуть надіслані звичним способом ‒ на банківський рахунок або через "Укрпошту", додатково подавати заяви не потрібно.

"Ця підтримка має чітку задачу ‒ частково згладити фінансовий шок для найбільш вразливих людей на фоні зростання витрат, зокрема через паливну кризу. Люди зможуть використати кошти на власний розсуд ‒ на продукти, ліки, оплату комунальних послуг чи інші базові потреби", ‒ зазначив міністр.

Напередодні Денис Улютін заявив, що в державному бюджеті передбачено достатньо коштів для проведення соціальних виплат.

Раніше він повідомляв, що у квітні допомогу у розмірі 1500 гривень отримають 13 мільйонів українців.