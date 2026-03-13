Виплату 1500 гривень у квітні отримають 13 мільйонів українців, - Улютін
У квітні близько 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 1500 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Дениса Улютіна під час години запитань до уряду.
За словами міністра, виплату отримають громадяни, які користуються соціальною підтримкою держави.
Зокрема йдеться про пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, сім’ї з дітьми, осіб з інвалідністю, людей, які отримують базову соціальну допомогу, а також внутрішньо переміщених осіб, що отримують відповідні виплати.
"Це 13 мільйонів людей, які безпосередньо тим чи іншим чином стикаються із соціальною системою та отримують соціальні виплати", – пояснив Улютін.
За його словами, допомога призначена для тих громадян, чий матеріальний стан підтверджено у системі соціальної підтримки, і на яких впливає зростання цін, зокрема на ринку нафтопродуктів.
Міністр зазначив, що виплата буде здійснена автоматично у квітні, і громадянам не потрібно подавати жодних додаткових заяв.
Кошти надійдуть тим самим способом, яким люди зазвичай отримують соціальні виплати – через банківські рахунки або через відділення Укрпошти.
У Міністерстві соціальної політики уточнили, що ця допомога буде одноразовою.
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