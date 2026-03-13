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Новини Виплати ВПО
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Виплату 1500 гривень у квітні отримають 13 мільйонів українців, - Улютін

Улютін

У квітні близько 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 1500 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Дениса Улютіна під час години запитань до уряду.

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За словами міністра, виплату отримають громадяни, які користуються соціальною підтримкою держави.

Зокрема йдеться про пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, сім’ї з дітьми, осіб з інвалідністю, людей, які отримують базову соціальну допомогу, а також внутрішньо переміщених осіб, що отримують відповідні виплати.

"Це 13 мільйонів людей, які безпосередньо тим чи іншим чином стикаються із соціальною системою та отримують соціальні виплати", – пояснив Улютін.

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За його словами, допомога призначена для тих громадян, чий матеріальний стан підтверджено у системі соціальної підтримки, і на яких впливає зростання цін, зокрема на ринку нафтопродуктів.

Міністр зазначив, що виплата буде здійснена автоматично у квітні, і громадянам не потрібно подавати жодних додаткових заяв.

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Кошти надійдуть тим самим способом, яким люди зазвичай отримують соціальні виплати – через банківські рахунки або через відділення Укрпошти.

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що ця допомога буде одноразовою.

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Автор: 

виплати (1326) пенсіонери (896) допомога (9218) ВПО (123) Улютін Денис (14)
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Топ коментарі
+41
zельоні гниди

довели до зубожіння ...а тепер кістку кидають - голоси купляють
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13.03.2026 13:58 Відповісти
+35
Кінець Епохи Бідності - Початок Епохи Злиднів

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13.03.2026 14:01 Відповісти
+26
ПОПУЛІЗМ НАШЕ ВСЕ. Самі кажуть що бюджету хватить лише до квітня і паралельно роздача грошей що підштовхне інфляцію
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13.03.2026 14:00 Відповісти

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